Болтон признался, что Трамп считал Украину частью России

Ведущий поинтересовался у Болтона, тяжело ли было ему работать с президентом, который «не знает, что Хельсинки не принадлежат России».

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп считал Украину частью России.

Об этом он заявил в эфире телеканала Puls 24.

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Ведущий поинтересовался у Болтона, тяжело ли было ему работать с президентом, который «не знает, что Хельсинки не принадлежат России».

«У нас были такие разговоры очень часто, я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году. То же самое было и с Украиной, которая, по его мнению, по сути часть России», - заявил Болтон.

В июне в продажу поступили мемуары Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".

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Трамп заговорил о переносе выборов из-за возможных фальсификаций в связи с голосованием по почте.

В Белом доме заявили, что Трамп не рассматривал возможность отсрочки выборов главы государства. По его словам, они состоятся 3 ноября, как и положено по американскому законодательству.

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Автор: УНИАН