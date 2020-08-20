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Болтон признался, что Трамп считал Украину частью России

02:30, 20 августа 2020
Мир
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В июне в продажу поступили мемуары Болтона   / фото REUTERS

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп считал Украину частью России.

Об этом он заявил в эфире телеканала Puls 24.

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Ведущий поинтересовался у Болтона, тяжело ли было ему работать с президентом, который «не знает, что Хельсинки не принадлежат России».

«У нас были такие разговоры очень часто, я даже не могу сосчитать, сколько раз мне приходилось объяснять ему, почему Корейский полуостров был разделен в 1945 году. То же самое было и с Украиной, которая, по его мнению, по сути часть России», - заявил Болтон.

В июне в продажу поступили мемуары Болтона под названием "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".

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Автор: УНИАН

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