CNN: Трамп в разговорах с Путиным все время добивался его одобрения

Американские чиновники раздражены и говорят, что президент их страны наделил Россию легитимностью, которой у нее никогда не было.

Президент Дональд Трамп почти никогда не был должным образом подготовлен к телефонным разговорам с лидерами России и Турции. Из-за этого у них была возможность им воспользоваться разными способами. Отчасти так сложилось потому, что эти разговоры, как и в случае с большинством лидеров других государств, эти телефонные переговоры записывали спецслужбы.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники, которые рассказали, что во время разговоров с Владимиром Путиным американский президент в основном говорил о себе. Часто эти его рассказы были высокомерны и переполнены хвастовством. Он хвастался "беспрецедентными" успехами в развитии экономики США.

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Трамп насмешливо отмечал, насколько он умнее и "сильнее", чем "имбецилы" и "слабаки", которые занимали Овальный кабинет до него. Особенно такая его риторика касалась Барака Обамы. В разговорах с Путиным он вспоминал, как когда-то проводил конкурсом красоты "Мисс Вселенная" в Москве, а также подобострастно добивался одобрения и восхищения со стороны Путина.

Один из неназванных членов администрации сказал CNN, что российский президент просто "обыграл" Трампа. И если сравнивать Путина с гроссмейстером, тогда американский лидер был лишь случайным игроком в шашки.

"В то время, когда Путин дестабилизирует Запад, президент США сидит и думает, что он может восхвалять себя как бизнесмена и жесткого парня, а Путин за это будет его уважать", - сказал собеседник издания, добавив, что иногда переговоры между Трампом и Путиным были похожи на болтовню "двух парней в джакузи".

CNN пишет, что многочисленными телефонными разговорами с Путиным, о которых стало известно изданию, Трамп шокировал своих советников по национальной безопасности и глав администрации. При этом проблема была не так в определенных уступках, как в манере.

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Трамп откровенно добивался одобрения Путина, при этом игнорируя политическую экспертизу и важные проблемы в отношениях с Россией включительно с правами человека или соглашениями о контроле ядерных вооружений.

За время президентства Трампа его внешнеполитическим лозунгом было "Америка прежде всего". Он продвигал взгляды, согласно которым американские союзники и враги несправедливо пользовались экономическими преимуществами доброй воли США в торговле. И что ближайшим союзникам нужно увеличить свои доли в расходах на оборону. Но при этом Трамп часто выражал уважение к России, называя ее крупным мировым игроком. Он подчеркивал, что в интересах США выстроить конструктивные и дружеские отношения через его личный диалог с Путиным.

В отдельных интервью двое высокопоставленных чиновников США рассказали CNN, что Трамп наивно преувеличивал важность России, второсортного авторитарного государства с экономикой, на которую приходится менее 4% от мирового ВВП. Но Трамп вдруг наделял ее и авторитарного Владимира Путина паритетом с США и их президентом.

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Тем самым он подрывал более реалистичный взгляд на Россию, который продвигал Конгресс, американские разведывательные управления, а заодно и послевоенный политический консенсус между США и Европой.

"Трамп отдал превосходство, которое было тяжело одержанно в Холодной войне", - сказал один из неназванных чиновников.

"Он дал Путину и России легитимность, которой у них никогда не было, бросил им спасательный круг. Потому что нет сомнений, что Россия - сила, которая приходит в упадок. Он играется с чем-то, чего не понимает. И он дает им власть, которую они агрессивно используют", - добавил чиновник.

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