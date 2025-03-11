Москва еще не давала публичного ответа на предложение США.

Соединенные Штаты Америки предложили России и Украине ввести на 30 дней полное прекращение огня. В Киеве согласились, теперь Вашингтон ждет ответа Москвы.

УНИАН решил напомнить, что говорила о возможности перемирия Москва. В июне прошлого года, накануне Глобального саммита мира в Швейцарии, кремлевский правитель Путин выступил с речью, в которой озвучил свои условия для "немедленного" прекращения огня.

Тогда он заявил, что Украина должна вывести свои войска со всех территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые Российская Федерации внесла в свою конституцию:

"Как только в Киеве заявят, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально сообщат об отказе от планов по вступлению в НАТО, с нашей стороны немедленно, буквально в ту же минуту, поступит приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем немедленно".

Кроме того, Путин требует отказа от вступления в Североатлантический Альянс, установления безъядерного статуса страны и отмены санкций против России. Тогда он говорил, что Киев должен принимать эти решения "самостоятельно, а не по западной указке".

Другие заявления РФ об условиях прекращения войны

Как известно, в Москве неоднократно заявляли, что одними из условий завершения войны против Украины должны стать "демилитаризация и денацификация" страны и "защита прав русскоязычных граждан".

В интервью американскому блогеру Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров также сказал, что Москва не может мириться с ситуацией, "когда сохраняется украинское законодательство, запрещающее русский язык, российские медиа, русскую культуру и Украинскую Православную Церковь".

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