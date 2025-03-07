Президент США хочет избежать войны с Россией, отметила Фарах Стокман.

Для президента США Дональда Трампа Америка - великая держава, на которую Россия не осмелится напасть, а Украина - пешка, которой можно пожертвовать. Такое мнение в своей колонке на The New York Times выразила журналист Фарах Стокман.

По ее словам, некоторые считают, что внешняя политика Трампа обусловлена его ​​личной жадностью или любовью к диктаторам. Но, по мнению автора, для него важнее всего не богатство или идеология страны, а ее мощь. Он верит в доминирование над слабыми и уважение к сильным, эта стратегия стара как мир и называется реализмом, отметила Стокман.

"Не поймите меня неправильно. Многое из того, что Трамп делает за границей, как и то, что он делает дома, неуклюже, близоруко и жестоко. Но я также замечаю в его администрации признание того, что либеральный международный мировой порядок был возможен только благодаря военной мощи США и что американцы больше не хотят платить по счетам. Это реализм - грубый, нестратегический, "неандертальский реализм", как однажды назвал его политолог Стивен Уолт, - но тем не менее форма реализма", - объяснила журналист.

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Она добавила, что реалисты видят мир как жестокое, анархическое место, для них безопасность достигается тем, чтобы быть самым сильным задирой на районе и избегать сражений с другими задирами:

"Трамп хочет избежать войны с Россией. Это означает ожесточение наших сердец по отношению к тяжелому положению Украины. На прошлой неделе в Белом доме г-н Трамп играл роль афинянина. Когда он сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому: "У вас сейчас нет карт", он говорил о стратегическом положении страны, а не о благородных идеях или общих ценностях".

В течение многих лет реалисты были изгнаны в академические круги или проигнорированы, но в последние годы реализм растет в Вашингтоне, отметила Стокман.

Вместе с тем, как предупредила автор, особенность великих держав в том, что все они рано или поздно приходят в упадок, и "неандертальский" реализм их не спасает:

"После того, как Афины разграбили Мелос, слухи о его жестокости распространились. Его союзники отвернулись от него. Афины проиграли войну. Благородные идеи, как оказалось, имеют значение".

Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлогг признал, что Штаты применяют "точки давления" на Украину для того, чтобы она стала приверженной переговорам с Россией.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что США приостановили поставки оружия и разведывательных данных Украине.

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