Подоляк не считает, что Зеленский совершил ошибку.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что во время ссоры с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский не совершил никакой ошибки, и Украина не должна извиняться перед США за этот конфликт. Об этом он сказал в интервью изданию Le Point.

"Он был абсолютно прав и по форме, и по содержанию, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевую мысль: без оказания давления на Россию ничего сделано не будет. Добиться положительных результатов, рассчитывая на добровольные уступки Москвы, невозможно. Без принуждения России невозможны мирные переговоры… Поэтому мы не будем извиняться за предполагаемую ошибку, которой не было", - заявил советник руководителя ОП.

В то же время он подчеркнул, что у Украины был и остается один враг – Владимир Путин и Российская Федерация. А Дональд Трамп остается партнером Украины, несмотря на все бурные дискуссии последних дней. Подоляк отметил, что Украине необходимо продолжать поддерживать конструктивные отношения со США и разрешать разногласия в рамках двусторонних отношений.

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Он также заявил, что эта встреча "в некотором смысле оказалась полезной".

"Подчеркивая наши различия, мы можем прояснить свои взгляды. В отличие от нас, США продолжают считать, что Россия — это страна, с которой можно вести переговоры. Изложив наши разногласия, я надеюсь, что мы затем достигнем консенсуса по ряду пунктов: мы не можем вести переговоры с Россией; она не хочет мира; она продолжает бомбить гражданское население; она не хочет глобализированного мира, в котором доминируют Соединенные Штаты", - отметил Подоляк.

Конфликт в Белом доме - главное

8 февраля в Вашигтоне планировалось подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, однако Зеленский в прямом эфире жестко поспорил с Трампом.

После этого Трамп заявил, что "президент Зеленский не готов к миру" и что "он проявил неуважение к Соединенным Штатам Америки в их заветном Овальном кабинете".

4 марта СМИ сообщили, что Белый дом принял решение остановить военную помощь Украине. При этом CNN отмечал, что одной из причин было желание американских чиновников хотят получить от президента Украины Владимира Зеленского извинения после пятничной ссоры с Трампом.

Позже Зеленский заявил, что встреча с Трампом прошла не так, как предполагалось, и что пришло время сделать все правильно.

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