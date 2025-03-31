Песков заявил, что это якобы был пересказ слов Трампа, а не прямая цитата.

В Кремле прокомментировали сообщения о том, что Дональд Трамп "разозлился" на Владимира Путина за его затягивание перемирия и предложение отстранить от власти президента Владимира Зеленского. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что это якобы был пересказ слов Трампа, а не прямая цитата.

"Часть высказываний была дана в пересказе, это не были цитаты. Это первое. Второе — действительно прозвучало несколько разных заявлений… Мы продолжаем работу с американской стороной, в первую очередь, по выстраиванию наших двусторонних отношений, которым был нанесен огромный ущерб во время предыдущей администрации", — заявил Песков.

Он также добавил, что "ведется работа над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием", однако пока никакой конкретики нет. При этом, по его словам, новый разговор Путина и Трампа пока не запланирован.

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"Работа ведется, пока какой-то конкретики, о которой мы должны были бы вам сообщить, нет. Это процесс растянутый по времени, связанный со сложностью субстанции. Президент остается открытым абсолютно к контактам с президентом Трампом. По мере необходимости их разговор будет оперативно организован", — заявил Песков.

Заявления Трампа о Путине

Ранее Трамп в интервью NBC News заявил, что "зол" на Путина из-за его затягивания мирных переговоров и пригрозил усилить давление на Москву, если это продолжится. Также президент США заверил, что Путин знает о том, что его злят подобные действия российского диктатора.

Он также добавил, что "был взбешен" критикой Путина в адрес президента Украины Владимира Зеленского, подчеркнув, что Путину придется заключить сделку с Зеленским, "нравится это ему или нет".

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