В Госдепе прокомментировали предложение Кремля о временном управлении.

Американский президент Дональд Трамп "не оценил" предложение кремлевского правителя Путина установить в Украине временное управление.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Тэмми Брюс. "Я не думаю, что мне нужно напоминать всем, но это хорошее напоминание: Украина - это конституционная демократия. Правление в Украине определяется ее Конституцией и украинским народом. Мы преданы этому принципу", - сказала она.

Говоря об окончании войны, пресс-секретарь напомнила, что приоритетом является прекращение огня и остановка резни. По словам Брюс, в Вашингтоне осознают, что переговоры потребуют от России и Украины принятия жестких решений и компромиссов:

Видео дня

"Необходимо достичь полного прекращения огня и посадить стороны за стол переговоров для окончательного и длительного урегулирования. Президент Трамп четко дал понять, что Россия и Украина должны перейти к полному прекращению огня. Сейчас. Ничего из этого не изменилось".

Путин заговорил о временном управлении

Напомним, недавно кремлевский правитель предложил установить в Украине "временное управление" под эгидой ООН, США и европейских стран.

По его словам, это необходимо для организации новых выборов и формирования правительства, которое "имело бы легитимность" для проведения мирных переговоров.

Эта инициатива вызвала критику со стороны международного сообщества. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул, что в Украине есть легитимное правительство, и это необходимо уважать.

Вас также могут заинтересовать новости: