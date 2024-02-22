Экономическая устойчивость ряда аграрных секторов Европы оказалась под угрозой, говорится в заявлении торговых ассоциаций ЕС.

Европейские фермеры призвали парламент Европейского Союза ограничить свободную торговлю с Украиной, поскольку это ставит под угрозу экономику блока и его единый рынок.

Как сообщает Bloomberg, согласно совместному заявлению нескольких сельскохозяйственных групп, комиссия ЕС собралась 21 февраля, но не одобрила предложенный текст, который бы изменил условия так называемых автономных торговых мер.

"Европейскому парламенту крайне необходимо принять меры. Без более стратегического взгляда Европу ждет двойная неудача. С одной стороны, сбои на внутреннем рынке, которые, скорее всего, усилятся, а с другой – традиционные рынки Украины вытесняются российскими зерновыми и продуктами", – говорится в заявлении, которое было подписано торговыми ассоциациями, представляющими производителей птицы, сахара и кукурузы ЕС.

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Отмечается, что либерализация торговли, приостановка импортных пошлин, квот и мер торговой защиты для импорта были предоставлены Украине после полномасштабного вторжения России. В течение последних нескольких месяцев именно эти экономические действия были частью жалоб от фермеров со всего Евросоюза.

"Если Европейский парламент оставит текст без поправок, экономическая устойчивость секторов мяса птицы, яиц, сахара, зерна и меда ЕС окажется под угрозой", – говорится в заявлении.

Блокировка границы: последние новости

Ситуация на украинско-польском граница обострилась. С 13 февраля поляки заблокировали шесть пунктов пропуска на границе.

21 февраля президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента и премьера Польши встретиться на общей границе с целью разблокирования движения украинских грузов. Президент Польши Анджей Дуда в свою очередь поддержал идею провести правительственную встречу на границе, чтобы решить вопрос блокировки пунктов пропуска.

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