В РФ общество полностью зависит от любой блажи тирана, отметил эксперт.

В Российской Федерации сейчас классическая тирания во главе с президентом Владимиром Путиным.

В мировом масштабе нет эффективного механизма для сдерживания агрессивного безумия, которое исходит от путинского режима, написал российский социолог Игорь Эйдман в Facebook.

Эксперт отметил, что российское общество полностью зависит от любой блажи тирана.

"…Путинская тирания легко наложилась на рабский менталитет российского начальства и значительной части общества (помните у классика: "сверху донизу - все рабы"). Хуже того, в мировом масштабе не существует какого-то эффективного механизма сдерживания агрессивного безумия, исходящего от этого тиранического режима…", - добавил социолог.

Эйдман полагает, что в РФ вся верхушка, дипломаты, силовики и пропагандисты воспримут любой бред Путина как руководство к действию, а большая часть обычных людей "съест его и не подавится".

"…И даже мировые лидеры опять ничего не смогут сделать, чтобы остановить безумие…", - предупредил эксперт.

Ранее российско-американский историк, доктор исторических наук Юрий Фельштинский говорил, что в РФ среди представителей власти нет оппозиции к Владимиру Путину.

По его словам, вокруг российского президента есть тысяча людей, и все они - "путины".

Вас также могут заинтересовать новости: