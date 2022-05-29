Среди представителей властей РФ нет разногласий, отметил эксперт.

В кабинетах Кремля "боевой" настрой, среди представителей российской власти нет оппозиции к президенту страны Владимиру Путину.

Вокруг главы РФ есть тысяча людей, и все они - "путины", поделился мнением российско-американский историк, доктор исторических наук Юрий Фельштинский во время интервью главреду интернет-издание "Гордон" Олесе Бацман.

"Боевой, боевой (настрой в кабинетах Кремля - ред.)... Вот мы считаем, что есть как бы Путин, и что у него может быть какая-то оппозиция, какие-то люди, которые недовольны тем, что он делает. А я считаю, что наоборот - с 2000 года, когда Путин пришел к власти как представитель спецслужб, они подобрали у руководство страной сугубо... путиных...", - сказал он.

Эксперт считает, что среди российских властей нет разногласий.

"...Вот представьте себе, что там вокруг него тысяча людей, которые принимают разного уровня решения. И все эти тысячи людей - они путины...", - добавил историк.

Ранее издание The Washington Post писало, что Владимир Путин из-за войны на Украине "застрял между двух миров" - не может ни одержать победу, ни отступить, сохранив свою репутацию.

По данным журналистов, президентом России недовольны сторонники агрессии - "военные ястребы", а некоторые военные и политики выступили против кровопролития.

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