Она считает, что ЕС должен инициировать новый пакет санкций против режима Лукашенко.

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская призвала создать международный трибунал для расследования преступлений режима Александра Лукашенко.

Такое заявление она сделала во время выступления перед Сенатом Чехии, пишет DW.

Тихановская считает, что необходимо провести международную конференцию по выходу Беларуси из кризиса, а также выборы под международным наблюдением.

Она призвала Чехию признать КГБ, ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью преступными организациями и усилить поддержку белорусских правозащитников, журналистов, студентов и врачей.

Читайте такжеОтец Протасевича назвал три посыла, которые хочет слышать Лукашенко от его сынаПо её мнению, Евросоюз должен принять четвертый и инициировать пятый пакет санкций против режима Лукашенко.

"Я призываю к прекращению инвестиций и кредитов белорусским государственным компаниям и банкам, которые, по сути, являются источником дохода диктаторского режима", - сказала она.

Также Тихановская назвала действия властей "террором, которого страна не видела со времен Сталина".

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновская