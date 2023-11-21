Это уже второе нападение на политика за последнее время.

На лидера нидерландской Партии "Форум за демократию" (Forum voor Democratie) Тьерри Боде совершили нападение в баре. Видео инцидента уже появилось в сети.

В понедельник, 20 ноября, на странице партии в соцсети X (ранее Twitter) сообщили, что на политика совершили нападение в пабе города Гронинген, где он проводил предвыборную встречу. "Его ударили пивной бутылкой по затылку, а также ударили возле глаза на краю виска. Охранник также получил травму лица", - сообщили они.

Боде доставили в больницу, а следующую встречу, которая должна была проходить в Зволле, отменили. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал нападение абсолютно неприемлемым. По данным СМИ, полицейские задержали подростка.

Сам Боде заявил, что нападение на него было "политической атакой", совершенной из "угла Антифа". "Это нападение не только на меня как на человека, но и на взгляды, которые я отстаиваю", - цитирует его De Morgen.

Отмечается, что это уже второе нападение на политика этой осенью. В конце октября Боде подвергся нападению в Университете Гента. "33-летний украинец ударил его по голове сложенным оранжевым зонтиком. Боде получил легкое сотрясение мозга", - пишет издание.

Скандалы вокруг Тьерри Боде

В октябре прошлого года политик дал интервью Geopolitics & Empire, в котором заявил, о "глобальном заговоре злых рептилий" и сказал, что является фанатом Путина.

Боде назвал российского диктатора "героем, который нам нужен", а также поддержал войну России против Украины. "Мы должны сделать все, чтобы поддержать его", - сказал он.

Кроме того, Боде выступал против Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

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