Люди задыхаются от смога: в Индии и Пакистане экстремальное загрязнение воздуха

Жители Лахора и Дели стали чаще страдать от заболеваний легких.

В пакистанском Лахоре и индийском Дели зафиксировали экстремальное загразнение воздуха. Местные жители рассказали The Guardian, с какими последствиями они столкнулись с началом "сезона загрязнения".

"Даже выход на улицу стал настоящим физическим испытанием. В этом году небо было затянуто облаками уже в октябре, и смог кажется более токсичным, чем когда-либо", - поделилась с журналистами 28-летняя студентка магистратуры Джавария из Лахора.

В издании отметили, что в последние дни качество воздуха в Лахоре с населением более чем 14 миллионов человек упало до худшего уровня на Земле. В городе индекс качества воздуха на прошлой неделе составлял более 700, в то время как "здоровый" индекс не должен превышать 50.

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Индийский Дели также был окутан ежегодным густым токсичным смогом. Как и Лахор, индекс качества воздуха в городе находился в опасной отметке, подчеркнули в издании.

Местные власти Дели и Лахора объявили меры по предотвращению катастрофических уровней загрязнения воздуха. Тем не менее местные жители считают, что они провалились, добавили в издании.

Студентка Джавария рассказала журналистам, что заболела после повышения уровня загрязнения воздуха в Лахоре. Она заявила, что с каждым годом воздух в городе становится все хуже.

В издании отметили, что одной из причин появления смога является практика фермеров сжигать стерню своих культур, чтобы быстро и дешево очистить свои поля. Несмотря на то, что это незаконно в Индии и Пакистане, контроль за соблюдением закона слабый, и такое случается довольно часто.

Еще одной причиной ухудшения качества воздуха являются промышленные выбросы от заводов и строек, а также выхлопных газов от грузовиков и автомобилей, подчеркнули в издании.

Журналисты поделились, что такая масштабная проблема привелка к тому, что главный министр Пенджаба в Пакистане Марьям Наваз предложила отложить все разногласия с Индией и начать инициативу "смоговой дипломатии" между двумя странами. Она объяснила свою идею:

"Смог - это не политическая, а гуманитарная проблема. Воздух не признает границ между нашими двумя странами. Невозможно бороться со смогом, если оба Пенджаба не предпримут совместных шагов".

Согласно отчету, опубликованному Институтом энергетической политики Чикагского университета, загрязнение воздуха является самой большой угрозой здоровью в Индии, а жители Дели теряют до 8,5 лет жизни из-за его последствий, отметили в издании.

36-летний Шакил Хан в разговоре с журналистами назвал загрязнение воздуха "медленным ядом". Он поделился, что потерял своего отца из-за смога:

"В 2019 году я потерял отца из-за болезни легких. Он не курил ни дня в своей жизни, но врачи сказали мне, что его легкие были повреждены. Почему это могло случиться с человеком, если он не курит? Это произошло, потому что он работал, как и я, на улицах Дели".

Экология - последние новости

Ранее в Укргидрометцентре прокомментировали сообщения о катастрофическом загрязнении воздуха в Украине. Синоптики заявили, что слухи о якобы трансграничном переносе пыли в Украину являются некорректным.

Кроме того, в новом отчете World Travel Market сказано, что экстремальная погода вынуждает треть туристов менять отпускные планы. Эксперты ожидают, что экстремальная жара может существенно ограничить потоки туристов по некоторым популярным направлениям.

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