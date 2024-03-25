Миллер прокомментировал слова российского посла о том, что Москву якобы не предупреждали.

В Белом доме назвали кремлевской пропагандой попытки России связать масштабный теракт в Москве с Украиной.

Координатор Совета национальной безопасности Соединенных Штатов Америки Джон Кирби в разговоре с журналистами отверг заявления Кремля. "Не было никакой связи с Украиной. Это просто очередная кремлевская пропаганда", - цитирует его Sky News.

Тем временем представитель Госдепартамента Мэтью Миллер отреагировал на заявление российского посла Анатолия Антонова о том, что Штаты не предупреждали Москву об угрозе теракта.

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"Мы направили им это частное предупреждение в соответствии с нашей обязанностью предупреждать... когда мы видим или когда мы собираем разведывательные данные о террористических атаках или потенциальных террористических атаках. Именно поэтому мы выпустили предупреждение о безопасности 7 марта, где мы снова сказали гражданам США, что у нас есть информация о запланированной террористической атаке в Москве... потенциально нацеленной на крупные собрания, включая концерты", - цитирует Миллера CNN.

Россия пытается обвинить в теракте Украину:

Напомним, 7 марта посольство предупредило о вероятных терактах в Москве в течение 48 часов. Сообщалось о возможных нападениях на большие собрания, в частности концерты.

Вслед за Штатами Великобритания, Канада, Нидерланды, Южная Корея и Латвия призвали своих граждан не ездить в Россию.

Путин назвал предупреждение Запада "провокацией и шантажом". Однако уже 22 марта неизвестные открыли огонь по людям и подожгли подмосковный Crocus City Hall. ИГИЛ взяла на себя ответственность за нападение.

Погибли 139 человек, по меньшей мере 182 получили ранения и травмы. Теперь российские власти и пропаганда активно пытаются связать нападение с Украиной.

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