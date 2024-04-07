Глава ГУР подчеркнул, что Украина надеется на поставку этих крылатых ракет.

Немецкие дальнобойные ракеты Taurus, безусловно, помогли бы Силам обороны в борьбе с российскими оккупантами.

Об этом заявил глава Главного управления разведки в интервью немецкому телеканалу ARD, Украина надеется на поставки немецких крылатых ракет.

"Taurus, безусловно, облегчил бы нашу жизнь. Это отличное оружие для того, чтобы поражать командные центры, поражать какие-то очень важные цели", - сказал Буданов.

На вопрос, может ли Украина положиться на Германию, он ответил: "Можем ли мы положиться на вашу страну? Надеюсь".

Ракеты Taurus для Украины

Официальный Киев давно подал запрос Германии о ракетах Taurus, однако Бундестаг медлит с предоставлением дальнобойного оружия. Дискуссии об этих ракетах украинцы слышат не первый месяц.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский убежден, что Украине во время полномасштабной войны против россиян серьезно помогут немецкие крылатые ракеты Taurus, которые имеют большую дальность. Такое ракетное оружие значительно усилит украинское государство.

А министр экономики Германии Роберт Хабек призвал оппозиционеров идеи передать Украине немецкие ракеты Taurus задуматься над тем, сидит ли Путин сложа руки, пока мир ругается.

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