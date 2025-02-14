В команде Венса объяснили, что Шольцу еще не долго оставаться на должности, поэтому смысла встречаться просто нет. А вот с конкурентом Шольца он встретится.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался от встречи с немецким канцлером Олафом Шольцем во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

При этом он встретится и проведет переговоры с кандидатом в канцлеры Фридрихом Мерцом, пишет Politico со ссылкой на свои источники. Издание отметило, что отсутствие в планах Венса встречи с Шольцем в Мюнхене выглядит показательно, учитывая то, что Германия является страной-хозяйкой мероприятия.

По данным Politico, такое поведение Вэнса может повлиять на позиции Шольца накануне досрочных выборов в Германии 23 февраля.

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Один из бывших американских чиновников сказал изданию, что Джей Ди Вэнс изначально не планировал встречаться с Шольцем. По его словам, команда вице-президента не считает такую встречу необходимой, поскольку Шольц "ненадолго останется канцлером".

В то же время представитель Германии не из партии Шольца, раскритиковал такой шаг, назвав его проявлением неуважения к стране. "Я терпеть не могу Шольца, но он все еще наш канцлер. Это получается... администрация Трампа не заботится о своих союзниках", - высказался политик.

Мюнхенская конференция по вопросам безопасности

Мероприятие пройдет с 14 по 16 февраля, там будут обсуждать вопросы национальной безопасности. В частности, лидеры со всего мира затронут и вопрос полномасштабной войны, начатой Россией в Украине.

7 февраля стало известно, что президент Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, на которой также ожидается участие вице-президента США Джей Ди Вэнса и спецпредставителя по вопросам Украины и РФ Кита Келлога.

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