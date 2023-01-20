Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что он "умеренно пессимистично" настроен относительно перспектив получить "зеленый свет" от Берлина.

Польша готова пойти на "нестандартные действия" в случае, если Германия выступит против отправки танков Leopard 2 в Украину.

"Я думаю, что если будет сильное сопротивление, мы будем готовы прибегнуть даже к таким нестандартным действиям... Но давайте не зацикливаться на фактах", – заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в эфире радио RMF FM, отвечая на вопрос о том, будет ли отправка танков в Украину возможна даже в случае противодействия Германии.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что он "умеренно пессимистично" настроен относительно того, что Берлин даст разрешение другим странам отправлять в Украину танки немецкого производства.

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Передача танков Leopard Украине - что стоит знать

Украина обращается к ряду стран (в частности, Греции, Дании, Испании, Канаде, Нидерландам, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Турции, Финляндии, Швеции), на вооружении которых есть немецкие танки Leopard, с просьбой о предоставлении этой техники.

Германия, у которо есть экспортная лицензия, должна предоставить разрешение на передачу танков своего производства, но пока "зеленый свет" никто не получал, сам Берлин отказывается поставлять их Киеву.

Накануне президент Польши Анджей Дуда объявил, что его страна передаст роту немецких танков Leopard (14 штук) в рамках международной коалиции. Впоследствии глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил, что согласие Германии не является обязательным условием для этого.

"Согласие [Германии] здесь имеет второстепенное значение. Мы либо быстро получим это согласие, либо сделаем это сами", – сказал он.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллеспосле переговоров с 10 союзниками на военной базе в Эстонии 19 января заявил, что одна из стран, эксплуатирующих танки Leopard, официально попросила разрешения у Берлина на поставку техники Украины. Он не сообщил, о какой стране идет речь.

В то же время министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас убежден, что несколько стран объявят о своем намерении отправить танки Leopard в Украину.

Берлин, испытывающий давление в вопросе поставки танков, сначала выдвинул требование США: канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна согласится на это только в случае поставки Украине американских танков Abrams, в передаче которых США не видят смысла. Впоследствии новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставки Украине немецких танков не должны быть привязаны к передаче американских танков.

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