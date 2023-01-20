Ранее о намерениях передать танки объявляла Польша, однако ожидается, что о передаче объявят сразу несколько стран.

Одна из стран, эксплуатирующих танки Leopard немецкого производства, попросила разрешения у Берлина передать эту тяжелую бронетехнику Украине.

"Насколько я понимаю, официальный запрос от страны поступил сегодня – я не знаю никаких дополнительных подробностей о том, кто или что, – и, очевидно, это процесс, который нужно проработать", – сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в комментарии Sky News после переговоров с 10 союзниками на военной базе в Эстонии.

На вопрос о том, считает ли он, что Германия должна согласиться на передачу танков, Уоллес отметил: "Я хочу, чтобы как можно больше танков поддержали усилия Украины. В этом нет никакого секрета. ... Если мы хотим дать сообщение Кремлю, что мы не сдаемся, что мы удвоим усилия, танки являются частью этого".

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Министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, который также был на встрече, сообщил Reuters, что несколько стран объявят о своем намерении отправить танки Leopard в Украине на крупной встречи на авиабазе США в Германии в пятницу, 20 января.

"Некоторые страны обязательно пришлют в Украину танки Leopard, это точно", - сказал он.

Немецкие танки Leopard для Украины - что стоит знать

Германия продолжает отказывать Украине в поставках танков для противодействия российской агрессии. Кроме этого, у Германия есть экспортная лицензия, поэтому любая страна, которая хочет поставлять Украине Leopard из своих запасов, должна получить разрешение Берлина. Пока Берлин не давал на это "зеленый свет", в связи с чем украинские власти призвали немецких партнеров пересмотреть свой подход.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Украину 11 января объявил, что его страна передаст роту немецких танков Leopard (14 штук) в рамках международной коалиции. Говоря о планах передать Украине Leopard, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что согласие Германии не является обязательным условием.

"Согласие [Германии] здесь имеет второстепенное значение. Мы либо быстро получим это согласие, либо сделаем это сами", – сказал он.

Кроме этого, Украина и партнеры усиливают давление на Германию, чтобы страна начала передачу танков. Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна согласится на это только если США начнут поставки своих танков Abrams. Впоследствии новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что процесс поставки Украине немецких танков не должен быть привязан к передаче американских танков. США не передают Abrams Украине, подчеркивая, что в этом нет смысла.

19 января руководители Министерства иностранных дел и Министерства обороны Украины Дмитрий Кулеба и Алексей Резников в совместном заявлении обратились ко всем государствам-партнерам с призывом ускорить предоставление вооружения. В частности, обращение было адресовано Греции, Дании, Испании, Канаде, Нидерландам, Германии, Норвегии, Польше, Португалии, Турции, Финляндии, Швеции, у которых на вооружении есть танки Leopard.

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