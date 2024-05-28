Судан располагает более чем тысячей танков, которые Кремль запросит, в первую очередь.

Россия, вероятно, договоривается о закупках оружия у африканского государства Судан. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко предполагает, что Кремль запросит танки, зенитно-артиллеристские комплексы С-60 и другое.

Как отмечает Коваленко, сообщения о том, что Россия по всему миру пытается найти источники поставок техники для своей армии, поступают уже не в первый раз. По дипломатическим каналам Москва ранее пыталась выкупать оружие и технику, поставленные странам Азии, Африки и даже Латинской Америки.

"Что же до Судана, то немного матчасти не повредит, относительно того, что было на вооружении ВС этой страны до начала очередной гражданской войны в 2023 году и что, прежде всего, может запросить Россия", — отмечает эксперт.

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По его данным, в составе суданской армии была внушительная танковая компонента. В частности, Т-72 (советского и иранского производства) – более 700 единиц, Т-54/55 (советские и китайские аналоги) – более 400, Тип-96 (китайский танк, многое скопировавший с Т-72) – 200 единиц.

Коваленко предполагает, что именно танки Москва будет запрашивать в первую очередь. Остальная номенклатура по технике не настолько многочисленна, как танковая.

"У суданцев был явный фетиш на ОБТ (основные боевые танки - УНИАН). Но, стоит отметить большое количество БМП-1/2 – более 100 единиц, что так же может войти в список пожеланий России. Так же, РФ может заинтересовать китайская 107-мм РСЗО Тип-63, сотнями поставлявшаяся Судану… Зенитные средства ЗПУ-2/4 и С-60, которые сейчас для России становятся актуальными как никогда. А С-60 и вовсе получила вторую жизнь в рамках производства российских гантраков", — подчеркивает аналитик.

По его мнению, примерно такой "суповой набор" Москва может запросить у Судана.

"Это хоть и не радужная новость, но подчеркивающая тот факт, что процесс истощения собственных запасов, доставшихся по наследству от СССР, вынуждает ее неистово искать новых поставщиков. Третий год войны, демилитаризация и денацификацию идут по плану", — констатирует Коваленко.

Российско-суданские дела: что известно

Напомним, по данным Института изучения войны, Россия может в ближайшее время подписать соглашение с вооруженными силами Судана об обмене оружием для своего логистического хаба в Порт-Судане на Красном море. Сообщается, что помощник главнокомандующего ВСС Ясир Аль-Атта 25 мая анонсировал, что делегация военных скоро отправится в РФ, чтобы заключить соглашение об обмене "жизненно важного вооружения и боеприпасов". При этом Аль-Атта описал запланированный российский центр как "не совсем военную базу".

В то же время российская сторона утверждает, что военные Судана смогли вернуть себе несколько районов Хартума благодаря поставкам иранских беспилотников. Замминистра иностранных дел РФ и специальный представитель президента РФ в Африке и на Ближнем Востоке Михаил Богданов встретился с главой СВС Абдель Фаттахом аль-Бурханом и несколькими другими суданскими официальными лицами во время двухдневного визита в Судан 28 и 29 апреля.

ISW считает, что Россия, возможно, изменит сторону поддержки в гражданской войне в Судане, чтобы поддержать вооруженные силы страны и создать свою военно-морскую базу в Красном море.

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