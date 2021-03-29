По данным генпрокуратуры Беларуси, оппозиция планировала обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.

Так называемая генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против лидера оппозиции Светланы Тихановской якобы за «подготовку акта терроризма».

Об этом сообщает БЕЛТА.

"Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса. Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов. Задержанный с поличным гражданин Малейчук уже дал показания об организаторах и участниках теракта", - рассказал так называемый генеральный прокурор Андрей Швед.

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По данным так называемой генпрокуратуры, оппозиция планировала обвинить представителей органов государственной власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.

"Отмечу, что благодаря слаженной работе спецподразделений КГБ и МВД удалось выявить и своевременно пресечь серьезную террористическую угрозу", - подчеркнул так называемый генпрокурор.

Уголовное дело направлено в следственное управление КГБ. А генпрокуратура поручила комитету государственной безопасности организовать международный розыск указанных лиц и подготовить пакет документов для направления в компетентные органы Литвы и Польши об их выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

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Протесты в Беларуси

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживали участников митингов и применяли к ним силу, открывали политически мотивированные дела против оппозиционеров.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси "расшатывают извне", в частности из Польши, Литвы, Украины и США.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября прошлого года в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

27 марта в Минске был объявлен митинг у площади Бангалор. Ожидалось, что он станет первым массовым протестом против режима Александра Лукашенко в 2021 году. На улицах столицы с утра были колонны военной техники и омоновцы.

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Автор: Денис Прядко