Она отметила, что аннексия Крыма произошла вопреки международным законам.

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что у белорусов разные взгляды по поводу оккупированного Крыма, но по всем международніым законам полуостров принадлежит Украине.

Как сказала Тихановская в интервью Lrt.lt, она не хочет, чтобы вопрос Крыма разделил белорусов. При этом она отметила, что аннексия Крыма произошла вопреки международным законам.

«Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Беларуси, что Крым "de jure" украинский, а "de facto" – российский. Мы же понимаем, что существуют международные законы, и что Крым отошел другому государству в противоречие этим законам. Но опять же у нас задача стоит – разобраться с ситуацией в Беларуси, то, что волнует наш народ, это новые, честные выборы. Ситуация с Крымом очень сложная, и у белорусов разные взгляды на этот вопрос и мы бы не хотели, чтобы этот вопрос как-то разъединил нас», – сказала Тихановская.

Что ранее Тихановская говорила о Крыме

Еще будучи кандидатом в президенты Беларуси Тихановская лишь со второго раза ответила на вопрос насчет Крыма. "Я на эту проблему могу ответить с точки зрения человека, женщины, которая против любого проявления войн. Мне очень больно от того, что в Украине была война, что таким образом страна перешла от одной стороны к другой. Это очень больной вопрос. Этот вопрос разделяет людей и сталкивает лбами. Можно я скажу так, как принято говорить, как принято в нашей стране и по международным законам, что юридически Крым украинский, а фактически – российский. И не мучайте меня больше", - сказала Тихановская.

До этого Тихановскую уже спрашивали о Крыме и Донбассе, однако от прямого ответа она ушла.

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Автор: Андрей Василюк