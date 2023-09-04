Бербок подчеркнула, что своими действиями Россия усугубляет глобальный голод.

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок резко раскритиковала президента РФ Владимира Путина за его отказ продлевать зерновое соглашение и непрекращающиеся атаки на украинскую портовую инфраструктуру. Как сообщает Bild, об этом Бербок сказала после встречи с министром иностранных дел Румынии Луминицей Одобеску в Берлине.

"Владимир Путин ведёт циничную игру, используя зерновую сделку", — заявила она.

Министр иностранных дел Германии назвала важными усилия турецкого президента Реджепа Эрдогана по возобновлению зернового соглашения и обвинила Россию в усугублении ситуации с продовольством в мире.

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"Только из-за Путина грузовые суда снова не имеют свободного прохода по Чёрному морю. Тем самым Россия усугубляет глобальный голод", — сказала Бербок.

Зерновое соглашение было одной из тем встречи Эрдогана с Путиным

Сегодня состоялась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным. Одной из главных тем встречи должно было стать обсуждение возможности возобновления зерновой сделки, из которой Россия вышла в середине июля.

Однако Эрдоган по результатам переговоров так не смог убедить Кремль вернуться к зерновому соглашению. По словам Путина, для того, чтобы РФ вернулась к зерновому соглашению, в рамках которого Украина экспортировала зерно по Черному морю, Кремль требует выполнения поставленных ранее условий, в частности, отмены части санкций в отношении поставок российского зерна и удобрений на европейские рынки.

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