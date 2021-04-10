В разговоре министры подчеркнули важность поддержки Украины против односторонних провокаций России.

9 апреля Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел Франции и Германии, Жан-Ивом Ле Дрианом и Хейко Маасом.

Об этом пишет Голос Америки.

В ходе разговора Блинкен и Ле Дриан подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

В свою очередь Государственный секретарь Блинкен и министр иностранных дел Маас во время разговора "подчеркнули важность поддержки Украины против односторонних провокаций России вдоль контактной линии в восточной Украине, в оккупированном Крыму, и вдоль границ Украины, а также необходимость того, чтобы Россия немедленно прекратила накопления ее войск и подстрекательские заявления".

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Автор: Олег Давыгора