В результате столкновения два вагона были разрушены, а третий перевернулся.

В египетском городе Тахта столкнулись два поезда, в результате чего 32 человека погибли, еще 66 получили ранения.

Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

По данным портала Youm7, с рельсов сошли три пассажирских вагона.

Представитель министерства Халед Муджахид заявил, что на место происшествия направили более 30 машин скорой помощи, которые доставляют пострадавших в больницы.

المتحدث باسم وزارة الصحة لـ"الشروق": إصابة 50 حتى الآن في حادث قطار سوهاج#عاجلpic.twitter.com/JLLaVEfJxk — Shorouk News (@Shorouk_News) March 26, 2021

Причина аварии пока не называется. На место аварии выехал министр здравоохранения Хала Заед.

По данным Reuters, поезда двигались на небольшой скорости, в результате столкновения два вагона были разрушены, а третий перевернулся. Прокуратура Египта начала расследование.

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Автор: Денис Прядко