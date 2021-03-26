В египетском городе Тахта столкнулись два поезда, в результате чего 32 человека погибли, еще 66 получили ранения.
Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным портала Youm7, с рельсов сошли три пассажирских вагона.
Представитель министерства Халед Муджахид заявил, что на место происшествия направили более 30 машин скорой помощи, которые доставляют пострадавших в больницы.
المتحدث باسم وزارة الصحة لـ"الشروق": إصابة 50 حتى الآن في حادث قطار سوهاج#عاجلpic.twitter.com/JLLaVEfJxk— Shorouk News (@Shorouk_News) March 26, 2021
Причина аварии пока не называется. На место аварии выехал министр здравоохранения Хала Заед.
По данным Reuters, поезда двигались на небольшой скорости, в результате столкновения два вагона были разрушены, а третий перевернулся. Прокуратура Египта начала расследование.
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