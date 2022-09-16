Соответствующе поправки сегодня были приняты в Конституцию страны.

Депутаты мажилиса и сената Казахстана приняли поправки к Конституции, согласно которым столице республики возвращается название Астана, а также закрепляется единовременный семилетний срок президента.

Такое решение было принято сегодня на внеплановом заседании обеих палат казахского парламента, сообщает Радио Азаттык.

В частности, поправки, за которые сегодня проголосовали депутаты, предусматривают переименование столицы из Нур-Султана обратно в Астану.

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Также поправки касаются увеличения срока полномочий судей Конституционного суда до 8 лет без права повторного назначения.

В начале сентября с инициативой вернуть столице страны прежнее название выступили депутаты от партии "Аманат". Также депутаты предложили до предстоящих выборов президента установить для главы государства однократный семилетний срок полномочий. Это предложение прозвучало после того, как президент Касым-Жомарт Токаев выступил с инициативой провести в этом году досрочные президентские выборы и установить для президента однократный семилетний срок.

Независимые политологи полагают, что семилетний срок создает риск, что президент будет увлечен усилением своих позиций в экономике и обеспечением личной безопасности, что идет вразрез с демократическими преобразованиями.

Как сообщал УНИАН, в июне власти в Казахстане провели референдум о внесении изменений в Конституцию, в соответствии с которыми из Основного Закона убрали все упоминания о первом президенте Нурсултане Назарбаеве, в частности пункт о его праве баллотироваться на пост главы государства более двух раз подряд.

Токаев занял пост президента после отставки Назарбаева в марте 2019 года и снова оказался в кресле президента по итогам внеочередных выборов 9 июня того же года. По официальным данным, он получил более 70% голосов. Выборы сопровождались массовыми антиправительственными протестами. По стране прошли массовые задержания граждан.

Решение о переименовании столицы Казахстана из Астаны в Нур-Султан было принято Токаевым в марте 2019 года.

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