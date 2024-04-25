Искусствоведы до сих пор спорят о том, кто же изображен на незаконченном портрете австрийского художника.

Картину художника Густава Климта - незаконченный "Портрет фройляйн Лизер", которую около сотни лет считали утерянной, продана на аукционе в Вене за 30 млн евро.

Часть этой суммы отойдет наследникам семьи еврейских промышленников, передает Би-би-си. Именно семья еврейских промышленников заказала данный портрет Климту в 1917 году - за год до его смерти. В последний раз картину видели в 1925 году.

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В аукционном доме im Kinsky рассказали, что картина затерялась до Второй мировой войны и разграбления нацистами имущества евреев. Кто был последним владельцем и продал картину, не разглашается.

Как объяснил изданию представитель аукционного дома, наследники получили долю вырученных за портрет денег в согласно Вашингтонским принципам - международным соглашением о возврате отнятых нацистами ценностей потомкам законных владельцев.

"Портрет фройляйн Лизер" Климта

О том, что незаконченная картина нашлась и будет выставлена на аукцион, аукционный дом im Kinski объявил в январе этого года.

Специалисты и в настоящее время спорят, кто изображен на картине, и какая судьба постигла девушку при нацистах во времена Холокоста. Искусствоведы Тобиас Наттер и Альфред Вайдингер склоняются к мысли, что это портрет Маргареты Констанции Лизер, дочери промышленника Адольфа Лизера. А по версии аукционного дома im Kinsky, на картине может быть одна из его племянниц.

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