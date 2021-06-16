Перерыв на обед не запланирован.

Встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина может длиться от четырех до пяти часов, а перерыв на обед не запланирован.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Она состоится 16 июня в Женеве. В 13:00 по местному времени Путин должен встретиться с президентом Швейцарии Ги Пармелен.

На переговорах будут присутствовать только президенты США и РФ, госсекретарь, глава МИД России, а также переводчики.

Читайте также"Два мира": оппозиционер из РФ рассказал, о чем договорятся Байден и ПутинВстреча может длиться четыре-пять часов.

В администрации рассказали журналистам, что перерывы или обед не запланированы.

После встречи они должны провести отдельные пресс-конференции.

Встреча Байдена и Путина

6 июня Байден рассказал о своей позиции на предстоящей встрече с Путиным. Американский президент отметил, что друзья, партнеры и союзники США смотрят на мир под тем же углом зрения, что и Соединенные Штаты.

Он заверил, что США решительно будут защищать демократические ценности и собственные национальные интересы.

Байден также отметил, что США не хотят конфликта с РФ, а хотят стабильных и предсказуемых отношений, хотят работать с Россией в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ ожидает, что президент Байден во время встречи с Путиным поставит вопрос об агрессивных действиях России в мире, контроль за стратегическими вооружениями и тему климатических изменений.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия на Донбассе не является препятствием для Украины на пути к вступлению в НАТО.

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Автор: Людмила Жерновская