Встреча будет состоять из трех частей

Президент США Джо Байден в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным 16 июня в Женеве обсудит "практически все темы, которые сейчас волнуют" стороны. Переговоры запланированы на 13:00.

Об этом сообщает РБК.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, переговоры будут состоять из трех частей.

"Первая - беседа в узком составе, потом в расширенном. Потом небольшой перерыв на чай и кофе и потом продолжение переговоров", - отметил помощник Путина.

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В ходе переговоров обсудят все темы, которые волнуют РФ и США, в том числе состояние и перспективы развития российско-американских отношений, вопросы стратегической стабильности, борьбу с киберпреступностью, проблематику экономического сотрудничества, климат и Арктику.

Кроме того, стороны затронут региональные проблемы, в том числе Ближний Восток, Сирию, Ливию, ситуацию вокруг иранской ядерной программы, Афганистан, Корейский полуостров, Нагорный Карабах и Украину. При этом Ушаков не исключил, что Путин и Байден могут затронуть вопросы Беларуси и Алексея Навального.

По завершению переговоров президенты выступят на пресс-конференциях.

Встреча Байдена и Путина: что известно

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.

6 июня Байден рассказал о своей позиции на предстоящей встрече с Путиным. Американский президент отметил, что друзья, партнеры и союзники США смотрят на мир под тем же углом зрения, что и Соединенные Штаты.

Он заверил, что США решительно будут защищать демократические ценности и собственные национальные интересы.

Байден также отметил, что США не хотят конфликта с РФ, а хотят стабильных и предсказуемых отношений, хотят работать с Россией в вопросах стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ ожидает, что президент Байден во время встречи с Путиным поставит вопрос об агрессивных действиях России в мире, контроль за стратегическими вооружениями и тему климатических изменений.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что российская агрессия на Донбассе не является препятствием для Украины на пути к вступлению в НАТО.

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Автор: Анастасия Горбачева