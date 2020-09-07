Лукашенко и Путин могут встретиться уже 14 сентября / Фото: REUTERS
Александр Лукашенко может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным 14 сентября.
Об этом сообщает российское издание «Дождь», ссылаясь на два источника в российских госструктурах, занимающиеся белорусским направлением.
«Планируется 14 сентября», - сообщил собеседник из министерства.
Сотрудник еще одного государственного ведомства также назвал 14 сентября датой, которая обсуждалась в контексте визита Лукашенко на переговоры с Путиным.
«Эта дата фигурировала», - подтвердил он.
Однако, по его мнению, до этой даты «еще многое может произойти».
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Протесты в Беларуси: хронология
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей, его основной оппонент Тихановская - 10,1%, остальных трех кандидатов поддержали менее 2%.
- Тысячи жителей Беларуси, несогласных с итогами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- 11 августа в стране объявили общенациональную забастовку. В первые дни участников акций жестоко разогнал милицейский спецназ, тысячи людей задержали, многие из них при задержании и в СИЗО сильно били.
- Европейский Союз не признал результатов выборов президента Беларуси.
- 16 августа в Минске состоялся самый масштабный в истории Беларуси Марш за свободу. На улицы вышли сотни тысяч человек. Масштабные акции в выходные дни стали своеобразной традицией.
- 6 сентября в Беларуси прошел "Марш единства", в котором приняли участие более 100 тыс. человек.
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