Washington Post: Главаря ИГИЛ «сдал» США член его близкого окружения

Информатор пользовался таким доверием террориста, что ему доверили определять места его проживания.

Военные США смогли обнаружить и убить главаря «Исламского государства» Абу Бакр аль-Багдади благодаря информатору из близкого окружения террориста. «Крот», чья национальность пока не известна, был настолько инфильтрированным в круг ближайших соратников главного террориста планеты, что ему доверили сопровождать членов семьи главаря ИГИЛ для прохождения медицинского осмотра.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на источники, добавляя, что информатор американских военных присутствовал во время операции специального отряда «Дельта» по ликвидации Багдади. Через два дня после убийства главаря «Исламского государства» его вместе с семьей эвакуировали из региона. Также информатор получил 25 миллионов долларов вознаграждения, которое США назначили за голову Багдади.

Читайте такжеForeign Policy: Багдади мертв, но эго «Исламское государство» на подъеме

Издание пишет, что информатор – это разочарованный террорист «Исламского государства». Он сначала вступил в контакт с «Сирийскими демократическими силами» после того, как члена его семьи убили бывшие соратники по террористической организации. Лидеры «Сирийских демократических сил» сообщили об информаторе разведке США, которая тщательно проверила его. Об этом Washington Post рассказали чиновники с Ближнего Востока и США, которые знают о деталях операции.

Командир сирийских оппозиционеров генерал Мазлоум Абди сказал, что информатор сыграл ключевую роль в операции по ликвидации Багдади. Он даже приносил вещи из полевого расположения террориста включая использованное белье, чтобы подтвердить, что главарь ИГИЛ действительно там. Информатор также рассказал о хранилище Багдаде, поскольку он лично наблюдал за постройкой защищенного дома террориста. Эта информация сыграла важную роль, а также данные о том, что Багдади всегда носит на себе жилет смертника на случай, если его схватят.

«Довольно продолжительное время существовали предположения, что этот человек имеет ключи к нужным замкам», - сказал изданию неназванный чиновник США, добавив, что работа с информатором началась летом.

Читайте такжеЖурналисты показали видео с места ликвидации главаря террористов ИГ

«По-настоящему серьезно все стало на протяжении последних нескольких недель», - добавил собеседник издания.

Багдади было чрезвычайно трудно отследить. Субботний рейд стал кульминацией многих лет работы США, их союзников и партнеров в регионе. Охота на Багдади продолжалось с 2015 года. Главарь «Исламского государства» не пользовался мобильным телефоном и электронными устройствами, которые можно было бы отследить. Он часто переезжал, чтобы избежать обнаружения.

Информатор пользовался столь высоким доверием, что он занимался сменой мест проживания Багдади по всей провинции Идлиб. В конце концов, террорист остановился в селе Барыша. Информатор сообщил силам США, что Багдади в Идлибе. Это было маловероятное место для его сокрытия, учитывая, что провинция под контролем ВВС России. А различные боевые отряды контролируют территорию.