Эти компании участвовали в незаконных операциях с золотом для финансирования ЧВК.

США ввели санкции к четырем компаниям и одному лицу, которые связаны с частной военной компанией "Вагнер" и ее основателем и владельцем Евгением Пригожиным.

Об этом в Twitter сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен. "США внесли в санкционный список четыре организации и одного гражданина России в Мали, которые участвуют в торговле полезными ископаемыми, которые поддерживают группу "Вагнера". Мы продолжаем действовать против тех, кто угрожает миру и безопасности в Африке, включая тех, кто финансирует российскую военную машину", - отметил он.

В свою очередь Министерство финансов США (OFAC) также обнародовало уведомление о наложении санкций на 4 компании и частное лицо. "Организации в Центральноафриканской Республике, Объединенных Арабских Эмиратах и России участвовали в незаконных операциях с золотом для финансирования группы Вагнера, для поддержки и расширения ее вооруженных сил, в частности в Украине и Африке", - говорится в сообщении.

Видео дня

Так, в список попали:

Midas Ressources SARLU (Midas) - горнодобывающая компания из ЦАР, аффилированная с Пригожиным;

Diamville SAU (Diamville) - компания по закупкам золота и бриллиантов, базирующаяся в ЦАР, она контролируется Пригожиным;

Industrial Resources General Trading ( Industrial Resources) - дистрибьютор промышленных товаров из Дубая, который оказал финансовую поддержку Пригожину через деловые отношения с Diamville. Industrial Resources также участвовала в упомянутой схеме продажи золота. После санкций США против различных российских финансовых учреждений Industrial Resources сознательно участвовала в переводе наличных в Россию;

Компания с ограниченной ответственностью DM (ООО DM) - российская фирма, которая также участвовала в вышеупомянутой схеме продажи золота.

Под санкциями оказался также гражданин России Андрей Иванов, являющийся руководителем группы "Вагнера". Отмечается, что в течение весны 2023 года Иванов тесно сотрудничал с организацией Пригожина Africa Politology и высокопоставленными чиновниками Мали по сделкам с оружием, концернам по добыче полезных ископаемых и другой деятельности группы "Вагнер" в Мали.

"Санкции Министерства финансов нарушают работу ключевых участников финансовой сети и международной структуры Группы Вагнера", - подчеркнул заместитель министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон.

Санкции против ЧВК"Вагнер"

Как известно, вчера спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США хотели бы, чтобы российская ЧВК "Вагнер" прекратила свое существование. Он подчеркнул, что "вангеровцы", где бы они ни появлялись, несут смерть и разрушения. Миллер подчеркнул, что США будут продолжать принимать меры, чтобы привлечь к ответственности как "вагнеровцев", так и их преемников.

В январе этого года США ввели санкции против ЧВК "Вагнер" и ряда российских чиновников, связанных с компанией. 27 февраля Украина ввела санкции против причастных к ЧВК "Вагнер". В апреле аналогичный шаг сделал и ЕС.

Ряд стран признали ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Вас также могут заинтересовать новости: