В страну вернулась табличка снов Гильгамеша - одно из древнейших в мире произведений искусств.

Власти США и других стран передали Ираку больше 17 тысяч исторических артефактов, которые были нелегально вывезены из страны.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В целом, Багдад получит 17 321 артефакт из США, 9 из Японии, 7 из Нидерландов и 1 из Италии.

Многие из археологических находок были украдены из музеев и контрабандным путем вывезены из страны во время "правления" террористов "Исламского государства" и проданы.

Читайте такжеУдвоили награду: США заплатят $10 миллионов за информацию о новом главаре ИГИЛСамым ценным экспонатом является табличка снов Гильгамеша, которую ученые считают одним из древнейших в мире произведений искусств. Ее возраст порядка 3,5 тысяч лет.

Это глиняная клинописная табличка, на которой содержится часть шумерского эпоса о правителе Гильгамеше.

В 2003 году ее нелегально ввезли в США и по подложным документам продали с аукциона Christie за $1,674 млн супермаркету декоративно-прикладного искусства Hobby Lobby в штате Оклахома.

Как ранее сообщал УНИАН, президент США Джо Байден объявил об завершении боевой миссии американских войск в Ираке к концу 2021 года.

Автор: Станислав Кожемякин