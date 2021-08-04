Власти США и других стран передали Ираку больше 17 тысяч исторических артефактов, которые были нелегально вывезены из страны.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В целом, Багдад получит 17 321 артефакт из США, 9 из Японии, 7 из Нидерландов и 1 из Италии.
Многие из археологических находок были украдены из музеев и контрабандным путем вывезены из страны во время "правления" террористов "Исламского государства" и проданы.
Читайте такжеУдвоили награду: США заплатят $10 миллионов за информацию о новом главаре ИГИЛСамым ценным экспонатом является табличка снов Гильгамеша, которую ученые считают одним из древнейших в мире произведений искусств. Ее возраст порядка 3,5 тысяч лет.
Это глиняная клинописная табличка, на которой содержится часть шумерского эпоса о правителе Гильгамеше.
В 2003 году ее нелегально ввезли в США и по подложным документам продали с аукциона Christie за $1,674 млн супермаркету декоративно-прикладного искусства Hobby Lobby в штате Оклахома.
Как ранее сообщал УНИАН, президент США Джо Байден объявил об завершении боевой миссии американских войск в Ираке к концу 2021 года.