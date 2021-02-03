Майоркас станет первым латиноамериканцем и иммигрантом, который возглавит Министерство внутренней безопасности США.

Сенат США поддержал кандидатуру Алехандро Майоркаса на пост министра внутренней безопасности.

Читайте такжеСенат поддержал кандидатуру Блинкена на пост госсекретаряЗа проголосовали 56 человек, против — 43. Майоркас станет первым латиноамериканцем и иммигрантом, который возглавит Министерство внутренней безопасности США. На этом посту он, в частности, будет заниматься вопросами, связанными с пандемией, кибератаками, передает kommersant.

Кто такой Алехандро Майоркас

Алехандро Майоркас — американец кубинского происхождения, он родился в Гаване. Член Демократической партии. В 2013–2016 годах был первым заместителем министра внутренней безопасности при президенте Бараке Обаме. До этого возглавлял Службу гражданства и иммиграции при Министерстве внутренней безопасности, был прокурором Центрального округа штата Калифорния.

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Автор: УНИАН