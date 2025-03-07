Эта работа позволит Вашингтону оперативно ослабить санкции в случае заключения мирного соглашения.

Правительство США изучает возможные механизмы ослабления санкций против российского энергетического сектора в рамках широкой стратегии.

Она направлена на то, чтобы Вашингтон мог оперативно предоставить экономические послабления, если Москва согласится прекратить войну в Украине. Об этом сообщили изданию Reuters два источника, знакомые с ситуацией.

По словам двух источников, пожелавших остаться анонимными, Белый дом поручил Министерству финансов изучить варианты смягчения энергетических санкций в преддверии ожидаемых переговоров между президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным о завершении военных действий в Украине.

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Отмечается, что эта работа позволит Вашингтону оперативно ослабить санкции в случае заключения мирного соглашения. Однако собеседники Reuters "дали понять", что это не не значит, что США намерены снять санкции без уступок со стороны России.

В каком масштабе и объеме прорабатывается снятие ограничений, собеседники Reuters не уточняют.

Санкциия США против РФ - заявления Трампа

Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным в Саудовской Аравии в ближайшие недели, чтобы обсудить сделку по завершению войны в Украине. По мнению аналитиков, ослабление санкций, вероятно, станет ключевым элементом любого соглашения.

Трамп также допустил возможность введения новых масштабных санкций против России и призвал обе стороны приступить к переговорам о мире.

Его заявление прозвучало после того, как российские войска нанесли удары по украинской энергетической и газовой инфраструктуре. Эта атака стала первой с момента, как США приостановили военную помощь и обмен разведданными с Украиной.

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