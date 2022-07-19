В Госдепе не исключают санкций со стороны других стран, которые поддерживают Украину.

Соединенные Штаты немедленно введут новые санкции против Ирана в случае решения передать российской армии беспилотники.

Об этом заявил представитель Госдепа США Нед Прайс во время брифинга.

"Мы уже выражали нашу обеспокоенность относительно предоставления Ираном беспилотных технологий. Мы продолжим следить за ситуацией. Все наши санкции остаются в силе. Любая подобная операция приведет к ряду санкций, которые есть у нас в запасе, а также, вероятно, ряда санкций со стороны других стран мира", - заявил Прайс.

Как писал УНИАН, 12 июля советник Байдена Джейк Салливан поделился со СМИ информацией разведки США о намерениях Тегерана передать России сотни ударных беспилотников.

Он пояснил, что потребность закупить данное вооружение, вероятно, связано со значительными потерями РФ в войне против Украины.

В ответ МИД Ирана заявил, что страна не продавала России свои БПЛА: якобы избегает любых шагов, которые могут привести к дальнейшей эскалации боевых действий.

Позже Салливан уточнил, что российская делегация по меньшей мере дважды за последний месяц приезжала в Иран для осмотра боевых беспилотников.

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