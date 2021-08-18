Управление специальных расследований ВВС рассматривает всю доступную информацию касательно самолета С-17.

В США началось расследование после обнаружения человеческих останков в отсеке для шасси самолета Boeing C-17, который 16 августа вылетел из Кабула.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американских военно-воздушных сил (ВВС).

Напомним, перед этим в СМИ появились видео из Афганистана, на которых видно, что люди пытались уцепиться за обтекатели шасси перед взлетом. Кроме того, были зафиксированы кадры падения с взлетевшего самолета, предположительно, двух человек.

"Управление специальных расследований ВВС рассматривает всю доступную информацию касательно самолета С-17, который вылетел из международного аэропорта имени Хамида Карзая 15 августа, и гибели людей", - говорится в заявлении ВВС, передают "РИА Новости".

Относительно данного инцидента, то 17 августа стало известно, что в шасси вылетевшего из Кабула американского военно-транспортного самолета С-17 обнаружили останки афганца. Издние Politico допустило, что мужчина привязал себя к шасси самолета. При этом в сети активно распространялось видео, которое, предположительно, было сделано на борту С-17 одним из пассажиров. На записи видно тень от человеческих ног за бортом, которые треплятся на ветру.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

Ситуация в аэропорту Кабула

Khaama Press сообщало, что три человека погибли, упав с большой высоты, когда Boeing C-17 поднялся в воздух. В давке в аэропорту Кабула погибли не менее семи человек. Некоторые были застрелены американскими военными. По данным афганского агентства, там находились тысячи афганцев, которые стремились покинуть страну после захвата Кабула движением "Талибан".

Автор: Ирина Погорелая