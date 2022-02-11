В США считают, что санкции должны быть направлены на сдерживание России.

США готовы ввести "жесткие экономические санкции против России" только в случае ее вторжения в Украину, однако о превентивных мерах речи пока не идет.

Об этом сообщил советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, передает CNBC.

По словам Салливана, в случае вторжения России США и их союзники "готовы решительно отреагировать" посредством целого ряда действий, таких как введение "жестких экономических санкций" и изменение военного положения НАТО.

"Если Россия продолжит действовать, ее долгосрочная мощь и влияние будут уменьшены, а не усилены вторжением", — сказал Салливан.

"Россия столкнется с более решительным трансатлантическим сообществом. Ей придется пойти на дополнительные уступки Китаю. Она столкнется с массовым давлением на свою экономику и экспортным контролем, что подорвет ее военно-промышленную базу, и столкнется с волной осуждения со всего мира", — добавил он.

Также, по словам Салливана, президент США Байден считает, что санкции должны быть нацелены на сдерживание России и планирует ввести их только в том случае, если Россия начинает вторжение в Украину.

"Что бы ни случилось дальше, Запад более сплочен, чем когда-либо", — отметил Салливан.

Напомним, также Салливан призвал граждан США покинуть Украину в течение 48 часов. По его словам, Россия сосредоточила достаточно сил для масштабной военной операции против Украины и может начать ее в любой день.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любое время, в том числе во время зимних Олимпийских игр.

Блинкен отметил, что Вашингтон продолжает сокращать численность сотрудников американского посольства в Украине и повторил призыв Госдепартамента, чтобы все американцы в Украине покинули страну немедленно.

Ранее президент США Джо Байден также призвал всех американцев, которые остаются в Украине, выезжать из страны из-за угрозы российского вторжения. Также немедленно покинуть Украину призвали и в Госдепе США.

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