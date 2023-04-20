Для этого использовали истребители F-16 и F-22.

Американские истребители перехватили два стратегических бомбардировщика Российской Федерации Ту-95.

Об этом сообщает пресс-служба Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NOPAD). Именно персонал NOPAD обнаружил, отследил, точно идентифицировал российскую авиацию, которая вошла и действовала в опознавательной зоне ПВО Аляски.

Отмечается, что для перехвата США использовали истребители F-16 и F-22. при этом российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в воздушное пространство Штатов или Канады. В командовании добавили, что такие полеты происходят регулярно и не рассматриваются как угроза или провокационные действия.

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Перехват российских самолетов

15 марта 2023 года ВВС Великобритании и Германии перехватили самолет РФ вблизи воздушного пространства Эстонии. Он не связался с авиадиспетчерской службой этой страны. На той же неделе истребители НАТО снова перехватили самолеты РФ возле Эстонии.

8 апреля румынские истребители, базирующиеся в странах Балтии для проведения воздушного патрулирования НАТО, перехватили два российских Су-27. 17 апреля Военно-воздушные силы Великобритании и Германии перехватили три российских самолета над Финским заливом и Балтийским морем-вблизи воздушного пространства НАТО.

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