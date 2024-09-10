Решение стало ответом на предоставление Тегераном баллистических ракет России.

Франция, Германия и Великобритания планируют отменить двусторонние соглашения с Ираном об авиасообщении. Об этом сообщает The Guardian.

В совместном заявлении стран отмечается, что правительства этих стран приняли соответствующее решение из-за экспорта Ираном баллистических ракет в Россию, назвав это "прямой угрозой европейской безопасности". Страны также будут добиваться наложения санкций на авиакомпанию Iran Air.

"Правительства Франции, Германии и Великобритании решительно осуждают экспорт Ираном и закупку Россией иранских баллистических ракет. Это является дальнейшей эскалацией военной поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины, и иранские ракеты достигнут европейской земли, увеличив страдания украинского народа. Этот акт является эскалацией как со стороны Ирана, так и России и является прямой угрозой европейской безопасности", - говорится в заявлении. Видео дня

Страны напоминают, что сообщали о намерениях применить соответствующие меры в отношении Ирана.

"Сейчас мы имеем подтверждение того, что Иран осуществил эти переводы. Мы будем принимать немедленные меры для отмены двусторонних соглашений об авиасообщении с Ираном. Кроме того, мы будем добиваться определения важных организаций и лиц, причастных к программе баллистических ракет Ирана и передачи баллистических ракет и другого оружия России. ... Мы призываем Иран немедленно прекратить любую поддержку войны России против Украины и остановить разработку и передачу своих баллистических ракет", - заявляют страны.

Передача Ираном баллистических ракет России - последние новости

Европейский Союз получил проверенную информацию, что Иран предоставил России баллистические ракеты. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС. Петер Стано.

По его словам, реакция блока на эту новость будет быстрой, намекнув на санкции.

Вас также могут заинтересовать новости: