Марта Гичко

Ожидается, что США не выведут весь контингент войск, а сохранят силы для защиты дипмиссий - в частности эсминцы и подразделения морпехов.

База США в Испании готовится к потенциальному выходу из НАТО на фоне резких заявлений президента Дональда Трампа. Военные чувствуют себя здесь, как в "раю", пишет Financial Times.

"По сути, рай"

На испанском пляже заходит солнце. Люди беззаботно отдыхают, играют собаки, а на этом фоне появляются два американских эсминца. Это часть флота из пяти кораблей США, размещенных на базе в Роте - ключевом объекте США в Европе, способном сбивать баллистические ракеты.

Шестой корабль обещан еще в 2022 году, но с Дональдом Трампом в Белом доме это не гарантировано. Его призывы к Европе покончить с десятилетиями "халявы" заставляют союзников сомневаться в стабильности американского присутствия.

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База в Роте появилась благодаря соглашению между США и Испанией 1953 года. Здесь - взлетная полоса, три пирса, крупнейшие объекты по вооружению и горючему в Европе. По словам Пентагона, она критически важна для проекции силы США на Средиземное море, Северную Африку и Ближний Восток.

Рота известна еще и рекордным количеством пиццерий. Местный предприниматель Джеймс Бем сказал: "Это, по сути, рай".

На грани развала

Впрочем, стратегичность и комфорт не гарантируют будущего. В январе глава Пентагона Пит Хегсет предупредил: "Защита США не будет длиться вечно". Госсекретарь Марко Рубио назвал разговоры о сокращении военного присутствия США в Европе "истерикой и гиперболой".

Джим Таунсенд, бывший чиновник Пентагона, говорит:

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"Может случиться все, что угодно. Причиной может стать реакция на пошлины, поддержка Украины или отказ поддержать попытки Трампа купить Гренландию. Трамп мог сказать: "Слушайте, это я против вас, ребята. К черту вас. Защищайте себя".

Премьер Испании Педро Санчес имеет напряженные отношения с Трампом, критикует политику Израиля в Газе, тратит на оборону меньше, чем кто-либо в НАТО, и призывает США договариваться с Китаем.

База официально принадлежит Испании, и для любых изменений требуется согласие Мадрида. Здесь размещено 2800 американцев. Рота обеспечивает две трети местной экономики.

"Есть инвестиции, ангары расширяются, есть проект расширения порта", - сказал мэр Хави Руис Арана.

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Военнослужащие надеются на стабильность. "У каждого свое мнение", - сказал один из них.

Супруги из США считают, что "в начале будет небольшая сложность, но это выровняется".

Один из вариантов - вывод войск, отправленных Байденом в 2022-м. По словам адмирала в отставке Рэймонда Спайсера, США смещают фокус на Китай: "Поворот к западной части Тихого океана является важным фактором".

Однако даже при сокращении США будут сохранять силы для защиты дипмиссий - в частности эсминцы и подразделения морпехов, дислоцирующиеся в Роте.

Испанское Минобороны уверяет, что с приходом Трампа "не произошло никаких изменений". Министр экономики Куэрпо говорит: "Отношения США и Испании находятся в одном из лучших моментов".

Впрочем, Майкл Уолш из Института исследования внешней политики предупреждает, что США могут перенести силы в Марокко - союзника Трампа с 2020 года:

"В глазах администрации Трампа риск размещения военных баз США в Марокко был бы гораздо меньшим, чем в Испании. Есть опасность, что они переиграют в политической игре с Трампом, и все развалится".

Выход США из НАТО

Как писал УНИАН, президент США Дональд Трамп не исключает изменения формата участия США в НАТО. Он рассматривает возможность отказа от обязательной защиты европейских союзников в случае нападения на них, если они не будут выполнять в полной мере обязательства по расходам на оборону.

Издание WSJ провело анализ относительно того, на что армии Европы способны без США, кроме военных учений. По мнению аналитиков, у европейских стран потенциально достаточно сил, чтобы противостоять России даже без помощи Америки, но у европейцев также есть ряд критических уязвимостей.

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