Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена ситуацией с оружием и рассматривает несколько вариантов выхода из ситуации.

США могут нанести авиаудары по американской военной технике, которую захватили боевики движения "Талибан" в Афганистане.

Как пишет Reuters, американские чиновники опасаются, что оружие может быть использовано для убийств мирных жителей, захвачено боевиками "Исламского государства", либо же окажется в руках противников США, в том числе Китая и России.

"Все, что не было уничтожено, теперь принадлежит Талибану", - сказал Reuters чиновник на условиях анонимности.

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена ситуацией с оружием и рассматривает несколько вариантов выхода из ситуации.

Один из таких вариантов - нанесение авиаударов по крупному оборудованию, такому как вертолеты. При этом есть опасение, что это вызовет противодействие "Талибана" в то время, как основной целью США является эвакуация людей.

По словам еще одного чиновника, пока нет точных цифр, сколько оружия оказалось у талибов. По последним оценкам разведки, "Талибан" контролирует более 2 тысяч бронемашин, включая американские Хамви ("Хаммеры"), и до 40 летательных аппаратов, включая тактические вертолеты UH-60 Black Hawks, разведывательные ударные вертолеты и военные дроны ScanEagle.

С другой стороны в США отмечают, что несмотря на то, что талибы получили доступ к вертолетам, эта техника требует регулярного технического обслуживания, а полеты на них являются сложными без хорошей подготовки.

Всего с 2002 по 2017 годы США передали Афганистану оружия приблизительно на 28 млрд долларов. В частности, ракеты, приборы ночного видения и небольшие беспилотники для сбора разведывательной информации. С 2003 года США предоставили афганским войскам не менее 600 тысяч единиц пехотного оружия, в том числе штурмовые винтовки М16, а также 162 тысячи единиц средств связи и 16 тысяч приборов ночного видения.

Читайте такжеТалибан начал в Афганистане "охоту" на тех, кто сотрудничал с США и НАТО – СМИ

Талибан захватил власть в Афганистане

Автор: Александр Топчий