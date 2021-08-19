США могут нанести авиаудары по американской военной технике, которую захватили боевики движения "Талибан" в Афганистане.
Как пишет Reuters, американские чиновники опасаются, что оружие может быть использовано для убийств мирных жителей, захвачено боевиками "Исламского государства", либо же окажется в руках противников США, в том числе Китая и России.
"Все, что не было уничтожено, теперь принадлежит Талибану", - сказал Reuters чиновник на условиях анонимности.
Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена ситуацией с оружием и рассматривает несколько вариантов выхода из ситуации.
Один из таких вариантов - нанесение авиаударов по крупному оборудованию, такому как вертолеты. При этом есть опасение, что это вызовет противодействие "Талибана" в то время, как основной целью США является эвакуация людей.
По словам еще одного чиновника, пока нет точных цифр, сколько оружия оказалось у талибов. По последним оценкам разведки, "Талибан" контролирует более 2 тысяч бронемашин, включая американские Хамви ("Хаммеры"), и до 40 летательных аппаратов, включая тактические вертолеты UH-60 Black Hawks, разведывательные ударные вертолеты и военные дроны ScanEagle.
С другой стороны в США отмечают, что несмотря на то, что талибы получили доступ к вертолетам, эта техника требует регулярного технического обслуживания, а полеты на них являются сложными без хорошей подготовки.
Всего с 2002 по 2017 годы США передали Афганистану оружия приблизительно на 28 млрд долларов. В частности, ракеты, приборы ночного видения и небольшие беспилотники для сбора разведывательной информации. С 2003 года США предоставили афганским войскам не менее 600 тысяч единиц пехотного оружия, в том числе штурмовые винтовки М16, а также 162 тысячи единиц средств связи и 16 тысяч приборов ночного видения.
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Талибан захватил власть в Афганистане
- 15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.
- Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.
- Стало также известно, что представители "Талибана" в президентском дворце в Кабуле обсудят подготовку к смене власти. Также 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.
- Группировка Талибан 19 августа провозгласила новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан.
- Представители Талибана объявили в стране всеобщую амнистию и заявили, что намерены поддерживать мирные отношения со всеми странами. Они также пообещали, что женщинам будут предоставлены права, но "в рамках Ислама". Тем не менее приход талибов к власти спровоцировал панику и бегство людей из страны. Многие помнят жестокое правление Талибана в девяностых, когда в обществе действовал крайне жесткий режим шариата.
- Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.
- По состоянию на вечер 17 августа уже 153 украинских гражданина, украинцы афганского происхождения, желали покинуть Афганистан. 18 августа самолет, который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, не смог сесть в Кабуле. Сейчас нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой.