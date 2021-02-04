Российский автократ совсем не важен, но он продолжает навязчиво преследовать Вашингтон.

Недавно разоблаченная массивная и чрезвычайно продвинутая хакерская атака против ключевых технологических компаний и правительственных структур США почти наверняка была организована Россией. И это поставило администрацию Джо Байдена в неловкое положение. Как, когда и стоит ли вообще ответить российскому президенту на эти атаки?

Неловкость ситуации можно понять. Потому что Владимир Путин стал "экс-бойфрендом из ада" для Америки, - пишет New York Times. Были времена, когда Россия - ядро Советского Союза - была очень важной для Вашингтона. Ведь она грозилась завоевать всю Европу и распространить коммунизм по всему миру. Те времена назывались Холодной войной. И они уже давно прошли. Самый важный соперник США сегодня - это Китай.

Читайте такжеPolitico: наступило время Байдену объединить Европу против ПутинаПутин вообще не важен для Америки. Он - дон Московской мафии, отправивший своих агентов убить антикоррупционного активиста Алексея Навального советским химическим оружием под названием "Новичок". И этот яд критику Кремля налили в трусы.

"Это не выдумка! Россия когда-то дала миру Толстого, Чайковского, Рахманинова, Достоевского, Сахарова и Солженицына. А путинская Россия запомнится тем, что дала миру отравленные трусы", - говорится в статье.

Но чтобы отвлечь свой народ от собственной коррупции и сохранить власть, Путин выставляет себя великим защитником отечества и его православной культуры от безбожного и гомосексуального Запада. И чтобы повысить свою важность в собственных глазах и глазах россиян, он продолжает преследовать США. Он вмешивается в американские выборы, устраивает кибератаки против американских компаний, а еще улыбаясь и с наслаждением отрицает утверждение, что якобы он сделал Дональда Трампа президентом Америки.

Это новый тип стратегических проблем для планировщиков в США. Что делать с геополитическими сталкерами? Как поступить с российским лидером, который не руководит супердержавой, но стал "супертролем"? Он просто не может смириться с отказом в духе: "Володя, ты нас больше не интересуешь. Мы теперь встречаемся с другими, например, с Китаем".

Справедливости ради, стоит заметить, что Путин все еще контролирует опасные ядерные ракеты. И очень хорошо, что президент Джо Байден договорился с ним о продлении действия Договора о сокращении и ограничении наступательных стратегических вооружений (New START). И, как доказали масштабные хакерские атаки против американских компаний и правительственных структур, Россия имеет значительные кибервозможности.

Читайте такжеNew York Times: Путин впервые за много лет не контролирует все в РоссииНо за всем этим скрывается страна, которая на самом деле не очень оживленная. В реальном мире, где страны процветают, производя вещи, которые другие хотели бы купить, главный экспорт Путина - это нефть и газ (52% от всего экспорта), железо, драгоценные металлы, машины (2,1%), дерево, минеральные удобрения и зерно.

"Для страны с таким большим количеством талантов, это плачевно. Россия сегодня - это царистская экономика с космической станцией, доктор Живаго с ядерными ракетами и хакерами. А тем временем ученые, бежавшие из России, сделали Израиль и Кремниевую долину технологическими суперсилами", - пишет издание.

Когда в последний раз кто-то покупал компьютер, смартфон или приложение от российской компании? Российский автомобиль? Российские часы? Пассажирский самолет российского производства? Единственный российский экспорт, который интересует людей на Западе - это икра, водка и матрешки. И всего этого уже вдоволь.

Почему так случилось? Потому что Путин полагается на вещи, которые происходят из-под земли, а не из головы его людей. Поэтому он построил нефте-автократию, которая держится на природных ресурсах, а не на человеческом потенциале. Путин использует деньги, чтобы смазать двигатель коррупции, которая держит его и друзей у власти. При этом, молодежь лишена инструментов и свобод, чтобы по-настоящему реализовать свой потенциал.

Да, российские хакеры взломали системы американских компаний. И что дальше? Россия не собирается вторгаться в США. Российская система клептократического управления отвратительна для самих россиян, не говоря уже об иностранцах. И Запад тоже не заинтересован во вторжении в Россию. Что Кремль сделает со всеми похищенными номерами кредитных карточек? Сделает массовый заказ на Amazon?

Читайте такжеУ Навального призвали Байдена ввести новые санкции против " друзей Путина"Правда в том, что все, что действительно стоило бы "украсть" в США, лежит на поверхности. Это американская конституция, декларация о независимости, Билль о правах, свободных и честных выборах, независимость судов и независимое ФБР. Но Путина ничего из этого не интересует.

Как же Байдену ответить геополитическому сталкеру? Ответ: с помощью дешевого военного сдерживания, а также мощной дипломатии, которая бы демонстрировала солидарность с антикоррупционным движением Навального. Послание Путину простое: "Наш предыдущий президент был с тобой. Но мы теперь с твоим народом. Хорошего дня!".

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Перевод: Лесь Дымань