Американские военачальники опасаются, что кампания против хуситов в Йемене истощит запасы оружия, необходимого для сдерживания Китая.

Американское командование допускает военное противостояние с Китаем, однако выражает обеспокоенность относительно готовности США к потенциальному конфликту из-за критической нехватки оружия. Как пишет The New York Times, масштабная кампания ударов по хуситам в Йемене привела к существенному истощению арсенала высокоточного оружия США, и военачальники опасаются, что Пентагону вскоре придется переместить высокоточное оружие дальнего радиуса действия со складов в Азиатско-Тихоокеанском регионе на Ближний Восток.

Кроме того, готовность США в Тихоокеанском регионе также под вопросом, поскольку Пентагон направил военные корабли и самолеты на Ближний Восток после начала войны между Израилем и Газой и после того, как хуситы в Йемене начали атаковать корабли в Красном море, чтобы поддержать палестинцев.

Один из представителей Пентагона недавно сказал помощникам конгрессменов, что ВМС и Индо-Тихоокеанское командование "очень обеспокоены" тем, как быстро военные сжигают боеприпасы в Йемене. По его словам, Пентагон теперь "рискует столкнуться с реальными оперативными проблемами" в случае начала любого конфликта в Азии.

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По словам американских чиновников, в ходе йеменской кампании использовалось оружие дальнего радиуса действия: крылатые ракеты "Томагавк", запускаемые с кораблей; бомбы AGM-154 Joint Standoff Weapon; и AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missile. Это именно те виды оружия, которые, по мнению американских военных планировщиков, потребуются для противодействия воздушному и морскому нападению армии Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях и в Тихом океане.

По словам чиновников, запасы этого оружия находятся на военных базах США на Гуаме, на Окинаве (Япония) и в других местах в западной части Тихого океана. Пентагону еще не приходилось использовать эти запасы для борьбы с хуситами, но, по их словам, это может понадобиться в ближайшее время.

Также, как отмечает NYT, несколько помощников Трампа, включая министра обороны Пита Хегсета и заместителя министра обороны по вопросам политики и Элбриджа Колби ранее утверждали, что американская поддержка Украины в войне против России и десятилетия военных кампаний на Ближнем Востоке и в Афганистане оттянули важные ресурсы США из Азии.

Китай и США

Ранее эксперты, ссылаясь на источники в разведке сообщали, что Китай может начать вторжение на Тайвань в ближайшие полгода. При этом как один из вариантов вторжения рассматривается сценарий Судного дня, при котором КНР попытается не только захватить Тайвань, но и уничтожить оборонный потенциал США и всех региональных союзников Америки.

Генеральный секретарь НАТО предупредил, что увеличение военного потенциала Китая происходит невероятными темпами и является прямой угрозой стабильности во всем мире, включая территорию НАТО.

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