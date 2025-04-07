Увеличение военного потенциала Китая является прямой угрозой стабильности во всем мире, включая территорию НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью CBS News.
"У них сейчас больше военных кораблей, чем у Соединенных Штатов. У нас есть проблема… что мы не производим достаточно оборонной промышленной продукции. Мы производим за целый год боеприпасов столько, сколько Россия производит за три месяца. Для сравнения, у России всего 5% экономики НАТО. Таким образом, мы в 20 раз больше, чем Россия, общая экономика НАТО, а Россия производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все НАТО производит за год", - отметил Рютте.
Он также назва эту ситуацию "абсолютным безумием".
"Давайте не будем наивными в отношении Китая. Наращивание их вооруженных сил происходит невероятными темпами", - подчеркнул он.
Он также призвал не забывать, что лидер КНР Си Цзиньпин наблюдает за войной России в Украине и делает выводы из этой ситуации.
"Он оценит, когда будет сделка по Украине, кто окажется на высоте: Запад или Россия? И если это будет Россия, он задумается о своих территориальных претензиях в Индо-Тихоокеанском регионе. И мы знаем, что они у него есть", - отметил Рютте, обратив внимание на Тайвань.
Именно поэтому, отметил Рютте, нужно достичь прочного мира в Украине, чтобы Путин больше никогда не пытался напасть.
Китай готовится к вторжению
Ранее эксперты, ссылаясь на источники в разведке сообщали, что Китай может начать вторжение на Тайвань в ближайшие полгода. При этом как один из вариантов вторжения рассматривается сценарий Судного дня, при котором КНР попытается не только захватить Тайвань, но и уничтожить оборонный потенциал США и всех региональных союзников Америки.
Предполагается, что ракетные удары не только уничтожат военные объекты на острове, но и все базы США в Японии, Гуаме и на Филиппинах. Одновременно с этим тысячи китайцев, незаконно ввезенных в США по протоколам открытой границы президента Джо Байдена, начнут атаки на южной границе совместно с мексиканскими картелями.