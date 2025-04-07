Рютте предупредил, что увеличение ядерного потенциала Китая является прямой угрозой стабильности во всем мире.

Увеличение военного потенциала Китая является прямой угрозой стабильности во всем мире, включая территорию НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью CBS News.

"У них сейчас больше военных кораблей, чем у Соединенных Штатов. У нас есть проблема… что мы не производим достаточно оборонной промышленной продукции. Мы производим за целый год боеприпасов столько, сколько Россия производит за три месяца. Для сравнения, у России всего 5% экономики НАТО. Таким образом, мы в 20 раз больше, чем Россия, общая экономика НАТО, а Россия производит в четыре раза больше боеприпасов, чем все НАТО производит за год", - отметил Рютте.

Он также назва эту ситуацию "абсолютным безумием".

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"Давайте не будем наивными в отношении Китая. Наращивание их вооруженных сил происходит невероятными темпами", - подчеркнул он.

Он также призвал не забывать, что лидер КНР Си Цзиньпин наблюдает за войной России в Украине и делает выводы из этой ситуации.

"Он оценит, когда будет сделка по Украине, кто окажется на высоте: Запад или Россия? И если это будет Россия, он задумается о своих территориальных претензиях в Индо-Тихоокеанском регионе. И мы знаем, что они у него есть", - отметил Рютте, обратив внимание на Тайвань.

Именно поэтому, отметил Рютте, нужно достичь прочного мира в Украине, чтобы Путин больше никогда не пытался напасть.

Китай готовится к вторжению

Ранее эксперты, ссылаясь на источники в разведке сообщали, что Китай может начать вторжение на Тайвань в ближайшие полгода. При этом как один из вариантов вторжения рассматривается сценарий Судного дня, при котором КНР попытается не только захватить Тайвань, но и уничтожить оборонный потенциал США и всех региональных союзников Америки.

Предполагается, что ракетные удары не только уничтожат военные объекты на острове, но и все базы США в Японии, Гуаме и на Филиппинах. Одновременно с этим тысячи китайцев, незаконно ввезенных в США по протоколам открытой границы президента Джо Байдена, начнут атаки на южной границе совместно с мексиканскими картелями.

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