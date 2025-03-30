Из-за напряженных отношений между странами увеличиваются шансы начала нового военного конфликта на Ближнем Востоке, считает аналитик.

Армия США размещает стелс-бомбардировщики B-2 на авиабазе Диего Гарсия, таким образом демонстрируя готовность нанести потенциальные удары по Ирану из-за напряжения геополитической ситуации. Однако нападение на Иран является сложной задачей, ведь существует много рисков. Об этом пишет старший научный сотрудник Американского института предпринимательства и директор по анализу политики Ближневосточного форума Майкл Рубин для 19fortyfive.

По его словам, главными факторами неизбежного нападения было бы перемещение американских авианосцев как можно дальше от уязвимых позиций в Персидском заливе, что говорило бы о подготовке к длительным операциям.

Могут ли США действительно напасть на Иран?

Как напоминает автор материала, с, что в Индийском океане.

Видео дня

"Этот шаг имеет символическое значение. B-2 не только являются одними из самых современных американских самолетов, но и почти каждая значительная военная операция США на Ближнем Востоке, начиная с операции "Буря в пустыне" в 1991 году, начиналась с вылетов бомбардировщиков с базы Диего Гарсия", - подчеркнул Рубин.

Напряженные отношения между странами

Эксперт отметил, что Иран действовал почти безнаказанно более 45 лет, ведь он прямо или косвенно причастен к гибели тысяч американцев. В то же время покойный адмирал Джеймс "Эйс" Лайонс отмечал, что каждая администрация президента США, начиная с Джимми Картера (39-й президент США - УНИАН), фактически "давала иранскому руководству пропуск".

"Иранский режим играл на почти религиозной вере Картера в возможность дипломатии, в то время как министр обороны Рональда Рейгана Каспар Вайнбергер приглушил возмездие за взрыв казарм морской пехоты 1983 года, опасаясь разозлить Саудовскую Аравию", - напомнил автор материала.

По словам Рубина, начиная с Джорджа Буша-младшего, как республиканская, так и демократическая администрации надеялись уладить отношения с Ираном. В частности они считали, если привлечь страну к ответственности, то это подорвет возможности дипломатии.

Однако эксперт отметил, что сейчас четыре вещи меняют традиционную американскую сдержанность.

"Во-первых, президент Дональд Трамп не ограничивает себя дипломатической мудростью. Государства региона поняли это после целенаправленного убийства генерала сил "Кодс" Касема Сулеймани в январе 2020 года", - подчеркнул Рубин.

Второй причиной, по мнению аналитика, является ядерный прогресс Ирана, который никто не может оспорить:

"Сторонники Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года могут обвинять Трампа в выходе из соглашения из-за резкого увеличения объемов обогащения урана в Иране, но они упускают из виду два факта: обогащение урана в Иране произошло не после выхода Трампа, а когда администрация Байдена отменила санкции "максимального давления", а ядерная сделка 2015 года не освободила Иран от его обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия".

В-третьих, Верховный лидер Ирана Али Хаменеи переступил красные линии, атаковав Израиль.

"Действительно, похоже, что Хаменеи, возможно, хочет, чтобы Соединенные Штаты напали, рассчитывая на то, что он сможет сплотить иранцев вокруг флага, чтобы компенсировать свою падающую легитимность. Он может ошибиться, особенно если Израиль сможет действовать с точностью и избежать сопутствующих потерь. Это не надумано. Иранцы сегодня осуждают контрпереворот 1953 года против премьер-министра Мохаммеда Мосаддега, но молчат об американской оккупации Ирана всего десятью годами ранее", - отметил эксперт.

Четвертым фактором является психология верховного лидера Ирана, ведь Хаменеи посвятил всю свою жизнь для уничтожения Израиля, поэтому его желает видеть это дело завершенным до того, как он умрет, подытожил Рубин.

Почему атаковать Иран является сложной задачей?

Эксперт подчеркнул, что нанести удар по Ирану будет сложно.

"Соответственно, любая значительная военная акция по ликвидации ядерной программы Ирана, его террористической инфраструктуры или режима требовала бы сначала нанесения ударов по вражеским аэродромам, командно-контрольным центрам и зенитным батареям, что потребовало бы не менее 1400 вылетов", - объяснил он.

По его словам, хорошая новость заключается в том, что Израилю не нужно будет уничтожать ядерные объекты, а лишь разрушить входы и выходы из них. Однако плохой сценарий для США - это если Израиль начнет конфликт, однако не сможет его закончить.

"Израиль развеял эти опасения своими ответными ударами в апреле и октябре 2024 года. Их точность также уменьшила некоторые беспокойства. Команда Трампа также понимает, что израильский флот пилотирует больше немецких подводных лодок, чем немецкий флот. Хотя еврейское государство нуждается в оружии, администрация Трампа, похоже, готова предоставить его", - добавил аналитик.

Рубин отметил, что одним из показателей таких намерений США также будет вывод американских авианосцев из Персидского залива.

"Это может показаться нелогичным, но авианосцы, расположенные так близко к Ирану и на мелководье, являются уязвимыми для беспилотников, мин, скоростных катеров и противокорабельных ракет. Припаркованы в 400 милях (более 640 км - УНИАН) на севере Индийского океана? Американские самолеты могут нанести удар по Ирану, но не натолкнуться на возмездие", - проанализировал эксперт.

Что будет после удара по Ирану?

Автор материала считает, что американские объекты в Персидском заливе после атаки по Ирану будут в состоянии повышенной боевой готовности, однако авианосцы, припаркованные за пределами досягаемости Ирана могут сдержать это.

"Корпус стражей исламской революции также, вероятно, понимает, что не может рассчитывать ни на одну группу, кроме хуситов. Эти поддерживаемые Ираном иракские шиитские ополченцы? Премьер-министр Мухаммад Шиа ас-Судани успешно заставил их отступить в течение прошлого года, за что ему не хватает похвал", - рассуждает эксперт.

Рубин подытожил, что сейчас все говорит о том, что на Ближнем Востоке может начаться новый конфликт:

"Шахматные фигуры становятся на свои места. Иранский режим был бы глупым, если бы считал, что ограничения последних 45 лет действуют и сегодня. Возможно ли нападение? Да. Сигналом о неизбежности станет передислокация американских кораблей за пределы Персидского залива для сдерживания конфликта или нанесения второго удара в случае необходимости".

США и Иран - последние новости

Ранее издание Associated Press писало, что Иран отказался от прямых переговоров с США по своей ядерной программе. В частности президент страны заявил, что США должны доказать, что могут построить доверие.

В то же время, как сообщили в Axios, Трамп установил Ирану жесткие сроки для новой ядерной сделки. В письме, которое президент США направил Ирану, он пригрозил последствиями, если Тегеран отклонит инициативу и продолжит развивать свою ядерную программу.

Вас также могут заинтересовать новости: