По мнению Майкла Боцюркива, если не удастся "оттеснить" Путина, война только затянется и обойдется Европе дороже.

Вывод Украины на победные позиции должен стать ключевой целью грядущего саммита НАТО в Вашингтоне. Об этом в материале для CNN пишет аналитик по вопросам международных отношений, старший научный сотрудник Атлантического совета и бывший представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Боцюркив.

По его мнению, если не удастся "оттеснить" российского правителя Владимира Путина, человека, который реагирует только на грубую силу, война только затянется и обойдется Европе дороже - особенно если многие тысячи украинцев, не имея возможности обогреть свои дома, будут искать там убежища этой зимой.

"Учитывая шаги, уже сделанные Брюсселем в направлении интеграции Украины и предоставления ей большей предсказуемости, Киев мог бы почувствовать, что он почти является частью семьи НАТО - за исключением коллективной защиты (известного как Статья 5), который якобы приносит полноправное членство", - отмечает эксперт. Видео дня

Он напоминает, что администрация президента США Джо Байдена говорила об идее "моста" к возможному членству Украины в НАТО, но Альянс еще не предложил Киеву конкретных сроков. При этом лидеры НАТО могут обойти вопрос членства, предоставив Киеву значительно большие возможности для отражения агрессии Путина, одновременно обеспечив надежную дорожную карту для получения места за столом переговоров в Альянсе.

"Часы до ноябрьских выборов в США тикают - и тикают громко. Члены НАТО, похоже, согласятся на предложение генерального секретаря Йенса Столтенберга гарантировать Украине не менее 40 миллиардов евро военной поддержки ежегодно "до тех пор, пока это будет необходимо" - очевидное стремление обеспечить будущее финансирование Украины во времена президентства Трампа", - резюмирует автор.

Саммит НАТО в Вашингтоне - последние новости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, чего Украине ждать от саммита НАТО в США. По его словам, он ожидает от глав государств и правительств согласования существенного пакета помощи Киеву.

Также УНИАН сообщал, что Украина не получит приглашение в НАТО на саммите в Вашингтоне. Как сказал президент Владимир Зеленский, для Украины первоочередную важность имеет усиление противовоздушной обороны системами Patriot.

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