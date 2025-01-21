В Европе отметили, что с администрацией Трампа нужно установить контакт по этому вопросу.

Европейский Союз планирует провести переговоры с официальными лицами США, чтобы обсудить требования Дональда Трампа покупать больше американского топлива. Об этом заявила пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен, передает Politico.

"Приоритетом является разговор, раннее привлечение, обсуждение общих интересов, а затем готовность к переговорам", - отметила она.

Итконен также предупредила, несмотря на то, что исполнительная власть ЕС сама "не покупает и не продает СПГ (сжиженный природный газ - УНИАН) или любое другое топливо", ее сотрудники будут общаться с чиновниками Трампа.

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"Нам нужно установить с ними контакт и посмотреть, как двигаться дальше. Но если говорить конкретно, мы не начинаем с нуля - это то, что на самом высоком уровне обсуждалось и в ЕС, и в США относительно СПГ. То, что мы делали в течение многих лет со стороны ЕС, - это убедиться, что инфраструктура СПГ существует, чтобы компании могли покупать этот СПГ", - объяснила она.

В то же время президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее поддержала идею закупки большего количества топлива из США, чтобы искоренить российскую альтернативу.

"Почему бы не заменить его американским сжиженным газом, который является более дешевым для нас и снижает цены на энергоносители? Это то, что мы можем обсудить, в том числе когда речь идет о нашем торговом дефиците", - отмечала она в ноябре прошлого года.

Покупка ЕС российского газа - последние новости

Ранее издание Politico написало, что Европейский Союз закупает российский газ рекордными темпами, несмотря на ограничения. Это произошло всего через несколько недель после окончания большого транзитного соглашения, которое вызвало надежду, что Европа сможет избавиться от своей независимости от Москвы.

В то же время в Белом доме прокомментировали решение Украины прекратить транзит российского газа в Европу. Там отметили, что из-за этого Россия может терять около 6,5 миллиарда долларов в год.

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