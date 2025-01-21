В Москве надеются, что стороны "будут уважать действующий международно-правовой режим этой ключевой водной артерии".

Россия призвала нового президента США Дональда Трампа даже не думать о захвате Панамского канала. В частности в министерстве иностранных дел подчеркнули, что Панамский канал юридически принадлежит Панаме, поэтому предостерегли США от попыток вернуть его себе любыми способами, пишет Politico.

"Рассчитываем, что в ходе ожидаемых дискуссий между руководством Панамы и президентом США Дональдом Трампом по вопросам контроля над Панамским каналом ... стороны будут уважать действующий международно-правовой режим этой ключевой водной артерии. Россия [...] подтверждает свои обязательства по поддержанию постоянного нейтралитета Панамского канала, выступая за сохранение этого международного транзитного водного пути безопасным и открытым", - сказал директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин.

По его словам, США не имеют "права вмешиваться во внутренние дела Панамы". В то же время, как известно, сама Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года.

Видео дня

Заявления Трампа относительно Панамского канала

Напомним, Трамп уже не раз угрожал завладеть критически важным морским маршрутом, который США передали Панаме в 1977 году. В своей речи во время инаугурации он подчеркнул:

"Американские корабли сильно перегружены... И прежде всего Китай эксплуатирует Панамский канал, а мы не отдавали его Китаю, мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно".

В то же время президент Панамы ответил на посягательства Трампа относительно Панамского канала. По его словам, канал является панамским, а его администрация и дальше будет оставаться под панамским контролем с соблюдением постоянного нейтралитета.

Вас также могут заинтересовать новости: