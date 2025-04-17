По словам аналитика, НАТО является приоритетом для Европы.

Европейский Союз не может заменить НАТО, если говорить о коллективной обороне. Об этом сказал британский дипломат и аналитик по безопасности Джон Форман в интервью LIGA.net.

По его словам, НАТО и не нужно заменять, ведь каждая организация имеет свою роль.

Форман считает, что США не планируют выходить из НАТО, а, скорее всего, Америка хочет заставить Европу платить больше за безопасность.

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"Поэтому рамка европейской безопасности - это НАТО, а не ЕС", - заверил дипломат.

По его словам, нет никакой перспективы по созданию совместных сил обороны внутри ЕС.

"В оборонном плане ЕС - лающая собачка по сравнению с НАТО. НАТО - приоритет для Европы. Говорю это, потому что я - европеец, британец, и мы не в ЕС. Но Турция, Норвегия тоже не в Евросоюзе. Это три крупнейших поставщика оборонной продукции в Европе. Европейцы должны укрепить НАТО, а не замещать", - объяснил аналитик.

Трамп и НАТО - что известно

Ранее The Washington Post писал, что президент США Дональд Трамп хочет прекратить финансирование НАТО. В частности эксперты и чиновники обеспокоены таким предложением администрации Трампа.

"Это действительно влияет на основу того, как работает альянс, и может нанести сокрушительный удар по единству альянса", - отметила бывший посол США в НАТО Джулианна Смит.

В то же время глава румынской торгово-промышленной палаты Михай Дарабан заявил, что Трамп планирует закрыть авиабазу "Рамштайн" в Германии. Известно, что на этой авиабазе расположено командование воздушных сил НАТО и командование воздушными силами США в Европе и Африке. По словам аналитиков, эту авиабазу следует рассматривать, как одну из главных частей всех войск США в Европе.

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