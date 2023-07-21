Кирби заметил, что гражданские корабли в Черном море пытаются доставить продовольствие людям, которые в нем нуждаются.

Соединенные Штаты Америки будут внимательно следить за действиями Российской Федерации в Черном море. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы, очевидно, продолжаем призывать Россию вернуться к "зерновому соглашению", и мы будем очень внимательно следить за тем, как они решат вести себя в этой связи", – цитирует заявление Кирби во время брифинга "Укринформ".

Кроме того, координатор Совета нацбезопасности Белого дома отметил, что гражданские корабли в Черном море пытаются доставить продовольствие людям, которые в нем нуждаются.

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"Не существует никаких легальных оснований для нападения на гражданское судно, которое идет в украинский порт за продуктами", – подчеркнул он.

Срыв "зерновой сделки": реакция США на угрозы РФ

После того как 17 июля Российская Федерация в одностороннем порядке вышла из "зерновой сделки", в рамках которой Украина поставляла продовольствие в третьи страны, России начала угрожать атаковать любые суда, следующие в украинские порты. На фоне выхода РФ из сделки ведущие брокеры приостановили страхование таких кораблей.

В США, комментируя эти угрозы, заявили о неготовности объявлять любую поддержку этих судов. В то же время представитель Совета безопасности Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты не планируют участвовать в организации военных конвоев для кораблей, следующих по зерновому коридору.

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